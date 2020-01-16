ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Алексей Горбунов сыграет концерт ко Дню рождения Высоцкого

Lite » Афиша 16.01.2020 - 15:45
Алексей Горбунов (фото: пресс-служба)
Алексей Горбунов (фото: пресс-служба)

25.01.2020

25 января ко Дню Рождения Владимира Высоцкого в столичном Caribbean Club Concert Hall состоится концерт Алексея Горбунова и группы "Грусть пилота", посвященный легендарному артисту. Вживую прозвучат песни и стихи всенародного любимца (билеты).

Поэт, романтик, хулиган, актер и невероятный артист Владимир Высоцкий написал около 800 песен. В его текстах искренность, жизнь, правда. Сейчас они также находят отклик в сердцах людей, написанные будто для всех и для каждого лично.

Алексей Горбунов не стремится быть "Высоцким". Имитации и подражания он называет кривлянием и презирает. В его исполнении "Кони привередливые", "Банька по-белому", "На Большом Каретном" звучат иначе чем в оригинале, но искренне, уютно и по-домашнему.

25 января в уютном зале Caribbean Club Concert Hall под звуки любимых мелодий вспомним удивительный талант и незаурядную личность — Владимира Высоцкого.

Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь