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ADAM выступит в Киеве в рамках всеукраинского тура

Lite » Афиша 31.10.2019 - 01:08
ADAM (фото: пресс-служба группы)
ADAM (фото: пресс-служба группы)

03.11.2019

Украинская неосоул-группа ADAM завершит первую часть всеукраинского тура #ІзіМані концертом в Киеве. Выступление состоится 3 ноября в клубе Atlas (билеты).

ADAM готовит программу из уже полюбившихся публикой песен “Люба”, “Танцюй, мила”, “Таку як є”, а также презентует совершенно новые композиции, которые войдут в третий альбом под названием #ІзіМані. Помимо любимых песен, музыканты готовят сюрпризы, и один из них - это выступление со специальным звездным гостем.

ADAM - Таку як є

"Наш тур получился очень кайфовым! Концерты были крутые, и мы получили массу эмоций. Очень ждем выступления в Киеве! Это наш родной город и в нем всегда особенные концерты", - поделились музыканты ADAM.

Интересно, что во время тура группа начала писать свой третий альбом необычным способом.

"Импровизируя прямо на концертах мы начали создавать наш новый альбом. Импровизации превратились в наброски новых треков для будущего альбома. В этом заключалась наша идея в начале тура и мы рады, что она понравилась слушателям", - рассказывают музыканты.

Напомним, что группа ADAM была основана в 2014 году. В состав коллектива входят вокалист, саундпродюсер и сонграйтер Миша Клименко, ударник и перкуссионист Андрей Гриценко, а также танцовщица и муза коллектива Саша Норова.

ADAM - Лови

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