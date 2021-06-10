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Умные чемоданы, арт-платформа и уникальное такси: в Украине выберут "Бизнес-леди 2021"

Новина українською → Четверг 10 июня 2021 15:51
Умные чемоданы, арт-платформа и уникальное такси: в Украине выберут "Бизнес-леди 2021" Фото: в Украине выберут "Бизнес-леди 2021"

08.07.2021

8 июля в Киеве состоится третья церемония награждения премии на поддержку женского предпринимательства в Украине "Створено жінками".

Ежегодно комитет бизнес-леди CCIFU - в который входят женщины, занимающие должности директрис или являющиеся членами Комитета директоров французских компаний в Украине, - выбирает предпринимательницу года. Она получает денежный приз, поддержку Франко-украинской торгово-промышленной палаты на протяжении года, а также бизнес-командировку в Париж с менторством от главных офисов ведущих французских компаний.

"Ежегодно количество и качество заявок от женщин, которые хотят принять участие в нашем конкурсе, растет. В этом году мы получили почти вдвое больше анкет, чем в прошлом. Это свидетельствует о том, что женское предпринимательство в Украине стремительно развивается, а украинские женщины становятся все смелее в реализации собственных планов и амбиций", - комментирует конкурс директор CCIFU и организатор премии Мод Жозеф.

Среди 100 представленных анкет жюри конкурса отобрало шорт-лист, в который вошли десять бизнеспроектов. Победительница "Бизнеследи" 2021 года станет известна во время торжественной церемонии награждения уже 8 июля.

Среди номинанток на премию "Створено жінками" 2021:

  • Ольга Синякевич, основательница проекта, цель которого - обеспечить украинский рынок качественными и эстетически привлекательными протезами для людей, переживших ампутацию нижних конечностей.
  • Наталья Ткаченко, основательница онлайн-галереи
  • Виктория Король, основательница бренда, изготавливающая профессиональные защитные наколенники и одежду для занятий Pole Dance.
  • Мария Гаврилюк и Наталья Каменская, соучредительницы бренд-проекта исключительных вещей, основной миссией которого является интерпретация культурной традиции и интеграция элементов народного наследия в современные дизайнерские объекты.
  • Александра Балясная, основательница нишевого бренда, изготавливающего вещи для младенцев с малым весом.
  • Анжелика Никитенко, основательница обувного бренда, занимающегося разработкой женских моделей малых размеров: 32-35.
  • Елена Шингарева, основательница службы такси, которая обеспечивает удобное и комфортное передвижение по городу маломобильных пассажиров.
  • Юлия Ютовец, основательница торговой марки, основным направлением деятельности которой является переработка органических отходов и изготовление органического удобрения биогумус.
  • Екатерина Тарасенко и Екатерина Илькив, основательницы козьей фермы
  • Алина Долинина, основательница бренда дизайнерских чемоданов нового поколения.

Заметим, что в 2019 году титул "Бизнес-леди" получила Руслана Рымарская, основательница компании, производящей печенье без глютена и лактозы, а в 2020-м награду получила Евгения Николайчук - соучредитель и управляющий партнер сети винных баров, представляющих украинских виноделов.

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