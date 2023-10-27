Тиждень українського дизайну та інновацій у Києві: що це і чому треба відвідати

01.11.2023-05.11.2023

З 1 по 5 листопада в Києві проведуть Тиждень українського дизайну та інновацій (UDIW), що стане мультидисциплінарною платформою для об'єднання творчості, інновацій та дизайну в одну спільноту. Це - перша подія, яка відбудеться за підтримки World Design Week.

Мета Тижня українського дизайну - розкрити тему "Стійкість" в контексті воєнних подій, звернути увагу на те, як дизайн може впливати на життя та сприяти відновленню суспільних процесів, а також залучити громаду до роздумів та спільної дії для створення стійкого майбутнього.

На гостей Тижня дизайну очікує насичена програма: виставка конкурсних робіт проєкт реновації, архітектурна конференція, воркшопи з 3D-моделювання, гончарства, малювання, відкриті лекції з дизайну, екскурсії на виробництво арт інсталяцій, профільні майстер-класи, презентації, лекції.

Всі події проходитимуть на різних локаціях: КНУБА, платформа OSTRIV, Студентський хаб, в гончарній майстерні на Довженка, в 22F, різноманітні шоуруми (Porcellanato, Decomaster, Rim) тощо.

Повну програму згодом анонсують в соцмережах та на сайті проєкту. Вхід на всі майданчики буде вільний.