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Кава Квест Фест - самый большой кофейный фестиваль Киева

Lite » Афиша 07.08.2019 - 20:20
Кава Квест Фест пройдет в Киеве (иллюстративное фото)
Кава Квест Фест пройдет в Киеве (иллюстративное фото)

31.08.2019-01.09.2019

Кофе – самый популярный напиток в мире. Ежегодно выпивается более 500 млрд.чашек, более половины – за завтраком. Узнать все о кофе и культуре его потребления жители и гости Киева смогут во время фестиваля Кава Квест Фест, который состоится на ВДНГ уже 31 августа и 1 сентября.

В программе: городские кофейни, бариста-баттлы, мастер-классы и познавательные разговоры в лектории, экспресс-свидания и увлекательный кофейный квест.

Кава Квест Фест - самый большой кофейный фестиваль Киева

Кава Квест Фест пройдет в Киеве 31 августа и 1 сентября (иллюстративное фото)

Чем заняться на Кава Квест Фест в первую очередь? Здесь каждый желающий сможет:

  • Попробовать кофе в одной из городских кофеен
  • Попробовать себя в одном из мастер-классов
  • Посетить арт-выставки и перформансы
  • Погадать на кофейной гуще
  • Узнать что-то новое о кофе
  • Купить кофейный подарок
  • Сделать яркое фото
  • Пройти кофейный квест
  • Найти любовь
  • Принять участие в конкурсах

Билеты на Кава Квест Фест можно купить по ссылке


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