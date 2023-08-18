ua en ru
Пт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Єднання заради Перемоги. У Києві стартував фестиваль Bouquet Kyiv Stage

Новость на русском → П'ятниця 18 серпня 2023 15:49
Єднання заради Перемоги. У Києві стартував фестиваль Bouquet Kyiv Stage У Києві триває Bouquet Kyiv Stage (фото: instagram.com/culturevswar)

17.08.2023-20.08.2023

У Києві стартував шостий фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage, який триватиме до 20 серпня на території Національного заповідника "Софія Київська".

Цього року фестиваль пропонує гостям довершену музичну й візуальну програми, кінопокази, інтелектуальні бесіди й ту особливу атмосферу, коли під захистом тисячолітніх стін Софії збираються однодумці.

Тема цьогорічного фестивалю - "Дорогу підкорює той, хто іде!". Вона підкреслює важливість єднання на шляху до спільної Перемоги та силу життєствердних проєктів, створених у цей надважкий час.

Bouquet Kyiv Stage 2023 є вдячністю нашим захисникам і, зокрема, митцям, які сьогодні захищають нашу країну на фронті, і тим, які віддали своє життя за Україну у великій війні.

Вхід на фестиваль традиційно є безкоштовним, потрібно лише сплатити вхідний квиток на територію Софія Київської (300 грн - повний, 150 грн - пільговий). Реєстрація потрібна лише на концерти та події, які відбудуться у Софійському соборі.

З детальною програмою фестивалю Bouquet Kyiv Stage 2023 можна ознайомитися за посиланням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Фестивали
STYLER
Зрадниця Ані Лорак повернулася до Росії і знайшла там нову роботу
Зрадниця Ані Лорак повернулася до Росії і знайшла там нову роботу