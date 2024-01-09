Українські зірки заспівають, щоб зібрати кошти для дітей Охматдиту: де і коли

14.01.2024

Вже 14 січня о 17:30 українські артисти виступлять в київському клубі Pepper's Club в рамках проєкту “Почуй дітей!”, який ініціювала команда платформи з просування музики Muscreators, і інформаційним партнером якого є РБК-Україна.

Вас чекають виступи артистів BAH.ROMA, Romoza, Dannisha, Nailery, Angela, Ddeva та Anna Wings. А також музичні прем’єри, благодійний аукціон та надзвичайний вечір, ведучим якого буде Слава Соломка.

Мета заходу - зібрати кошти на авторефкератометр HUVITZ - HRK 8000A, який зможе врятувати зір тисяч дітей з усієї країни, які проходить лікування у найбільшій дитячій лікарні нашої країни Охматдит.

Приєднатися до важливої ініціативи та підтримати проєкт можна за посиланням.