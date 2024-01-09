ua en ru
Вт, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські зірки заспівають, щоб зібрати кошти для дітей Охматдиту: де і коли

Новость на русском → Вівторок 09 січня 2024 19:34
Українські зірки заспівають, щоб зібрати кошти для дітей Охматдиту: де і коли Anna Wings (фото: instagram.com/anna_wings_)

14.01.2024

Вже 14 січня о 17:30 українські артисти виступлять в київському клубі Pepper's Club в рамках проєкту “Почуй дітей!”, який ініціювала команда платформи з просування музики Muscreators, і інформаційним партнером якого є РБК-Україна.

Вас чекають виступи артистів BAH.ROMA, Romoza, Dannisha, Nailery, Angela, Ddeva та Anna Wings. А також музичні прем’єри, благодійний аукціон та надзвичайний вечір, ведучим якого буде Слава Соломка.

Мета заходу - зібрати кошти на авторефкератометр HUVITZ - HRK 8000A, який зможе врятувати зір тисяч дітей з усієї країни, які проходить лікування у найбільшій дитячій лікарні нашої країни Охматдит.

Приєднатися до важливої ініціативи та підтримати проєкт можна за посиланням.

Українські зірки заспівають, щоб зібрати кошти для дітей Охматдиту: де і коли

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Благотворительность музика Охматдит
STYLER
6 пісень Віталія Білоножка, які житимуть навіть після його смерті
6 пісень Віталія Білоножка, які житимуть навіть після його смерті