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"Почуй дітей". Українські артисти заспівають, щоб зібрати кошти для діток "Охматдиту"

Новость на русском → П'ятниця 22 грудня 2023 19:27
"Почуй дітей". Українські артисти заспівають, щоб зібрати кошти для діток "Охматдиту" MANAMAHA (фото: instagram.com/manamaha.ua)

23.12.2023

23 грудня о 15:00 в київському ТРЦ Dream Yellow відбудеться перший концерт в рамках проєкту "Почуй дітей", який ініціювала команда платформи з просування музики Muscreators, і інформаційним партнером якого є РБК-Україна.

На сцену вийдуть українські артисти Romoza, Dannisha та MANAMAHA.

Мета музичного заходу - зібрати кошти на авторефкератометр HUVITZ - HRK 8000A, який зможе врятувати зір тисяч дітей з усієї країни, які проходить лікування у найбільшій дитячій лікарні нашої країни Охматдит.

Вартість апарату становить 279 640 грн. Ця сума буде зібрана шляхом проведення серії концертів та донатів небайдужих людей.

&quot;Почуй дітей&quot;. Українські артисти заспівають, щоб зібрати кошти для діток &quot;Охматдиту&quot;

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