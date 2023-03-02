DZIDZIO і Пономарьов організовують благодійну вечерю: як туди потрапити

11.03.2023

11 березня у КВЦ "Парковий" о 17:00 відбудеться благодійна вечеря за участі улюблених виконавців багатьох українців - Олександра Пономарьова та Михайла Хоми (DZIDZIO).

У програмі - найкращі пісні артистів, а також благодійний аукціон з унікальними лотами від зірок та митців, а ведучим вечора стане Юрій Горбунов.

До слова, у вартість квитка, купити який можна за посиланням, включена вечеря та welcome drink.

За словами організаторів заходу, ціль їхнього благодійного аукціону - збір коштів на дрони та пікапи захисникам під Бахмут та на допомогу внутрішнім переселенцям.