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DZIDZIO і Пономарьов організовують благодійну вечерю: як туди потрапити

Новость на русском → Четвер 02 березня 2023 16:05
DZIDZIO і Пономарьов організовують благодійну вечерю: як туди потрапити DZIDZIO і Пономарьов (фото: прес-служба)

11.03.2023

11 березня у КВЦ "Парковий" о 17:00 відбудеться благодійна вечеря за участі улюблених виконавців багатьох українців - Олександра Пономарьова та Михайла Хоми (DZIDZIO).

У програмі - найкращі пісні артистів, а також благодійний аукціон з унікальними лотами від зірок та митців, а ведучим вечора стане Юрій Горбунов.

До слова, у вартість квитка, купити який можна за посиланням, включена вечеря та welcome drink.

За словами організаторів заходу, ціль їхнього благодійного аукціону - збір коштів на дрони та пікапи захисникам під Бахмут та на допомогу внутрішнім переселенцям.

DZIDZIO і Пономарьов організовують благодійну вечерю: як туди потрапити

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