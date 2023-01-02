ua ru
Пн, 02 января News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Встретили праздник дважды. Пассажиры авиакомпании вернулись из 2023 в 2022 год

Новина українською →
Понедельник 02 января 2023 16:36
Встретили праздник дважды. Пассажиры авиакомпании вернулись из 2023 в 2022 год Фото: Самолет авиакомпании United Airlines (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Пассажиры авиакомпаний могут встретить новый год дважды, если самолет летит через Тихий океан к востоку. В этом году такая возможность представилась путешественникам, летевшим двумя рейсами американской авиакомпании United Airlines.

Как пассажирам удалось попасть с 2023 года снова в 2022 год, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

Отмечается, что первый самолет вылетел рейсом UA858 из Сеула – в 00:26 1 января 2023, но приземлился в 17:01 31 декабря 2022 в Сан-Франциско.

Пассажиры этого рейса успели отпраздновать Новый год в аэропорту Сеула перед вылетом, а второй раз сделали это по прилету.

Другой самолет выполнял рейс UA200 – борт вылетел из Гуама в 08:38 1 января 2023, а приземлился в Гонолулу в 19:22 31 декабря 2022 года.

Пассажиры на рейсе UA200 имели достаточно времени, чтобы встретить праздник дома, а затем отправились в аэропорт для путешествия в старый год.

Встретили праздник дважды. Пассажиры авиакомпании вернулись из 2023 в 2022 годФото: Рейс United Airlines вылетел 1 января 2023 года, а прилетел 31 декабря 2022 года (скриншот avianews.com/flightradar24.com)

Такие путешествия возможны при полетах через Тихий океан в восточном направлении, если самолеты пересекают линию изменения дат. Она расположена в Тихом океане и отмечена пунктиром на картах. Именно на этой линии начинается новый день и заканчивается предыдущий.

Напомним, мы писали, что Ниагарский водопад частично замерз из-за шторма.

Читайте РБК-Украина в Google News
пассажир Авиакомпания Авиасообщение
Отдых в Украине
Мнения
Антон Тараненко
Год, все изменивший навсегда. Существует ли туризм в Украине во время войны
Антон Тараненко
глава правления VisitUkraine.Today
Катерина Анищенко
Ребенок родился за границей? Регистрация, документы и возвращение домой
Катерина Анищенко
адвокат юридической компании "Riyako&Partners"
Олег Васильев
Крепость и тайны старого города. Что стоит увидеть в Каменце-Подольском
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Ирина Савина
Лыжи и горы. Зимние курорты Украины, которые открыли сезон в этом году
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Все мнения