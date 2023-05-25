"Знай свои права": кампания, которая поможет найти надежную работу в Польше

Более 1,5 миллионов беженцев от войны из Украины получили статус временной защиты в Польше, преимущественно женщины. Значительная часть из них пытается найти работу. У многих в Украине остались семьи, которым нужно помогать, у других разрушено жилье и некуда возвращаться.

70% беженцев из Украины в Польше нуждаются в работе, – опрос

По данным исследования рынка труда, проведенного Международным Комитетом Спасения (IRC), в 2022 году 70% опрошенных беженцев из Украины определили поиск работы как наиболее настоятельную потребность. Большинство украинцев в Польше пытаются трудоустроиться, чтобы иметь деньги на жизнь в новой стране и в новых условиях. Однако часто они сталкиваются с неудовлетворительными условиями работы: им могут платить зарплату ниже минимальной, график работы может быть нерегламентирован, а правовая защита недостаточна. Это делает поиск стабильной и хорошо оплачиваемой работы сложной задачей.

Кампания социального взаимодействия "Знай свои права" , начатая IRC, повышает уровень осведомленности о правах работников среди украинских переселенцев в Польше. Основная цель кампании – рассказать украинцам об особенностях польского рынка труда и повысить их уверенность в поиске работы.

По словам директора Международного комитета спасения в Польше Алана Мозли, процесс поиска работы – это стресс для каждого, особенно для новых резидентов страны, которым нужно научиться ориентироваться в новой системе и понимать правила действий на рынке труда.

"Мы хотим призвать украинцев: знайте свои права, следите за новыми нормативными актами, и знайте, что вас поддерживают. Вместе с тем мы считаем, что кампания принесет пользу не только потенциальным работникам из Украины, но и их работодателям, которые получат возможность работать с персоналом, который лучше знаком с польским рынком труда и законодательством", – призывает директор Международного комитета спасения.

Переселенцам из Украины важно больше знать о том, какие у них права при трудоустройстве, а также какие особенности трудовых договоров в стране, добавляет менеджер по вопросам экономического восстановления и развития Владимир Григорьевич.

"Мы увидели огромную потребность в такой поддержке как в официальных опросах, так и в нашей повседневной работе, особенно в Центрах поддержки и интеграции "Шаг к труду" , которые мы открыли в Познани и Катовице", – подчеркивает он.

Рекрутинговые компании и самостоятельный поиск. Первые шаги к работе в Польше

Переехав в другую страну и пытаясь строить жизнь в Польше "с нуля", украинцы стремятся зарабатывать на жизнь. В большинстве случаев, по словам самих беженцев, поиск работы оказывается очень сложным процессом. Новая страна, новые условия жизни, языковой барьер, колоссальный стресс из-за переезда и разрушенных войной судьбы – все это усложняет поиски.

Украинка Ирина Гулько живет в Кракове. Несколько лет назад в Польшу сначала переехала ее дочь, а потом и сын. Дети учатся в местных университетах. Позже в эту страну решила перебраться и сама Ирина. Первая работа, на которую она устроилась – администратор в отеле. Сейчас он работает в небольшом хостеле на 16 мест в историческом центре города. Ежедневно выполняет много работы – принимает гостей, отвечает на телефонные звонки, принимает резервации.

"Сейчас в Кракове очень много украинцев. Зачастую это женщины, которые выехали либо сами, либо с детьми. В большинстве случаев им нужно искать работу, чтобы прокормить себя. А многие украинок также присылают домой деньги, потому что там есть дедушки и бабушки, матери" , – описывает нынешнюю ситуацию Ирина.

При переезде в новую страну работу искать непросто потому, что украинки сталкиваются с совершенно новыми реалиями. Хотя Польша – культурно близкое к Украине государство, здесь все же другой язык, другие законы и многие местные особенности. Украинка приезжает в Польшу и не знает, куда идти и к кому обращаться – типичная ситуация для сотен тысяч наших согражданок, уехавших в эту страну. Ирина признается, что в ее случае было легче привыкнуть из-за того, что здесь уже были ее дети.

Фото: Украинка Ирина Гулько адаптируется к новой жизни в Польше (предоставлено спикером)

"Один из первых моментов, которые нужно было узнать – это контакты официальных учреждений, куда можно было бы обращаться в экстренных случаях. Надо знать, где находятся социальная служба, информационный центр и т.д. Туда можно обратиться, если нужна какая-либо помощь или консультация", – – говорит она.

К примеру, украинцы могут обращаться к правительственному сайту Польши , который дает основную информацию, связанную с трудовым законодательством страны.

По словам Ирины, начать поиск работы можно несколькими способами. Во-первых, можно обратиться в кадровые агентства: их услугами пользуются работодатели, когда хотят найти, например, сразу несколько сотрудников. Это довольно неплохой способ, если человек не знает ни языка, ни каких-либо местных особенностей, не имеет средств. К примеру, могут помочь с оформлением санитарной книги.

В Польше есть разные предприятия, например, крупные заводы, у которых нет времени заниматься наймом 1-2 сотрудников, а доверяют это дело профильным компаниям. Нанимают агентство, занимающееся подбором кадров. Это делается официально – с оплатой всех налогов.

Обратите внимание. Обращаться нужно исключительно в те кадровые агентства, которые имеют лицензию на такой вид деятельности и работают официально.

"Есть кадровые агентства, которым наемный работник при поиске работы ничего не платит. А затем по предварительной договоренности с ним берут определенный процент с его зарплаты. Такое агентство занимается оформлением всех справок, необходимых для трудоустройства. Это может значительно упростить процесс, если вы или недавно приехали, или не ориентируетесь на месте", – советует Ирина.

Вторым способом поиска работы может стать непосредственный визит к месту, где вы потенциально не прочь работать. Ирина считает, что это хороший способ в случае, если вы новичок и еще не успели освоиться на новом месте.

Фото: Женщина отмечает, что в стране нужно искать только официальное трудоустройство (предоставлено спикером)

Фонд Польского миграционного форума предлагает консультации на разных языках по вопросам легализации пребывания, консультации специалиста по созданию и развитию бизнеса, карьерного советника, также предоставляет бесплатную юридическую поддержку и другие услуги.

"Знаю украинок, которые ходили по городу и смотрели объявления. Как правило, их вывешивают на входе в магазины, рестораны, кафе. Пишут, кто им нужен: официант, повар, уборщик. Если на месте не будет ответственных лиц, можно оставить на бумажке свой номер телефона. Высокие шансы, что вам перезвонят. Конечно лучше, чтобы у вас было резюме: по Кракову есть много типографий, где можно его распечатать", – советует Ирина.

Далее в любом случае нужно поднять вопрос относительно официального трудоустройства и обсудить условия контракта.

Соблюдение прав. Почему нужно искать только официальную работу

Ирина Гулько вспоминает, что искала в Кракове исключительно официальную работу. Будет ли подписан рабочий контракт - это первое, что нужно узнать у работодателя. Часто отдельно от кадровых агентств работодатель принимает человека на работу прямой. Есть несколько договоров, подтверждающих трудовые взаимоотношения, обращает внимание Ирина.

"У меня в Украине было несколько бизнесов, и хорошо знаю, как важно работать официально. Это гарантия того, что вам вовремя выплатят зарплату, что ваши права защитят в случае их нарушения. Условия работы обязательно должны быть зафиксированы в письменной форме. Также нужно очень внимательно смотреть условия контракта. Я, например, польский язык хорошо понимаю, но с письменным хуже. Поэтому если вы не понимаете польского языка, нужно перевести этот документ", – говорит он.

На самом деле, в соблюдении законодательства все должно быть очень серьезно. "Если работодатель не принял человека на работу официально, ему грозят большие штрафы – вплоть до эквивалента десяти тысяч долларов. Важно также знать, что в случае несоблюдения условий штрафуют и того человека, который согласился на неофициальную работу. Поэтому все заинтересованы работать официально", – подчеркивает Ирина.

Виды трудовых договоров в Польше: что учитывать украинцам

Польское законодательство при трудоустройстве предусматривает три основных вида трудовых договоров: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło.

Umowa o pracę – договор, который наиболее защищен польским законодательством. К сожалению, по словам Ирины, далеко не все польские работодатели готовы подписывать именно его, потому что он накладывает на компанию наибольшую ответственность. При наличии такого договора работодатель имеет право уволить вас. Этот тип договора не позволяет работодателю уволить работника немедленно — должен быть определенный предупредительный период, если конечно работник не нарушает определенных правил.

Договор Umowa o pracę предусматривает:

защищенность и соцгарантии со стороны польского государства;

стандартный рабочий день;

оплачиваемый отпуск;

обязательное медицинское страхование сотрудника;

определяет, что зарплата должна быть не ниже минимальной. С 1 января 2023 г. в Польше минимальная зарплата составляет 3490 злотых брутто. А нетто, то есть "на руки" – 2709,48 злотых. С 1 июля 2023 года планируется повышение зарплаты – она составит 3600 злотых брутто и ориентировочно 2783 злотых нетто.

Второй тип договора – Umowa zlecenie. Он устанавливает следующее:

условия делать согласовываются между работником и работодателем;

можно работать больше часов в день;

зарплата обсуждается с руководителем (минимальная оплата - 22,80 злотых в час брутто; с 1 июля 2023 - 23,50 лотых в час);

предусмотрено социальное страхование, медицинское страхование по желанию;

отсутствие ежегодного оплачиваемого отпуска, если иное не установлено контрактом;

проделанная работа не увеличивает «стажа».

на рабочего не распространяется трудовой кодекс: в контракте не предусмотрено медицинское страхование, больничный, отпуск.

Umowa o dzieło – еще один тип договора, который заключают работодатель и работник. Он прежде всего нацелен на получение результата. Это означает, что по настоящему договору вы получаете средства только после того, как проделаете ту или иную работу, которую от вас требуют.

Такой договор предполагает, что:

ежемесячную зарплату вы не получаете;

ваша работа носит временный характер (сотрудника нанимают на определенный срок, а после его истечения договор больше не является действительным);

на рабочего не распространяется трудовой кодекс.

Что нужно знать об увольнении и расторжении договора: условия

Договор, заключенный на неопределенный срок и договор, заключенный на определенный срок, могут быть расторгнуты с применением срока предупреждения в соответствии со ст. 36 КЗоТ:

2 недели, если работник работал менее 6 месяцев;

1 месяц, если работник имеет стаж работы не менее 6 месяцев;

3 месяца, если работник имеет стаж работы не менее 3 лет.

Обратите внимание. Если вы не знаете язык, внимательно проверить условия договора все равно нужно. Вы имеете право требовать перевод на язык, который вы понимаете.

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Как рассчитывается отпуск в Польше

В Польше при расчете дней отпуска (и будущей пенсии) сотрудника играет роль в продолжительности трудового стажа. В стаж работника причисляется не только работа по трудовому договору, а также, скажем, обучение в профессионально-техническом заведении (3 года стажа работы), заведениях среднего специального образования таких как техникум (до 5 лет), или заведениях высшего образования – 8 лет причисляются в стаж работы (даже если время обучения было короче), объясняют в Международном комитете спасения.

"От продолжительности трудового стажа зависит, имеет ли работник право на ежегодный отпуск продолжительностью 26 дней за отработанный рабочий год (10 и более лет стажа) или 20 дней (менее 10 лет). Если работник начал работать у нового работодателя в течение календарного года, продолжительность отпуска определяется пропорционально отработанному у этого работодателя периоду (за истекший период)", – говорится на сайте.

Один отработанный месяц соответствует 1/12 отпуска. Отпуск полностью оплачиваемый, это означает, что работник имеет право на такую же оплату, которую бы получал, если бы в то время работал. В случае неиспользования любых дней отпуска, прекращения или окончания трудовых отношений работник имеет право на денежную компенсацию за все неиспользованные дни отпусков.

Работник имеет право на оплату в размере 1/30 месячной зарплаты за каждый день на больничном, подтвержденном листом нетрудоспособности. Если врач обнаружил, что работник плохо чувствовал себя до даты осмотра, больничный листок нетрудоспособности может быть выдан более ранней датой, но не ранее трех дней перед осмотром.

Как избежать мошенничества при поиске работы: советы украинки

При поиске работы в Польше очень важно учитывать моменты, которые уберегут вас как беженца от возможных случаев мошенничества, подчеркивает Ирина Гулько. Она по собственному опыту дает советы, которые в этом помогут:

ищите только официальную работу: подписывайте договор перед началом работы и проверяйте, присутствует ли компания-работодатель в Национальном судебном реестре (KRS) ;

всегда внимательно читайте трудовой договор об условиях труда и оплате;

если не знаете языка, попросите переводчика;

если вас не устраивают какие-либо пункты договора, обсудите их с работодателем до подписания документа;

не доверяйте посторонним лицам "с улицы", которые обещают мгновенно найти работу без документов или требуют с вас деньги.

В случае, например, несвоевременной выплаты зарплаты, неполных выплат, незаконных вычетов из зарплаты или нарушения работодателем условий безопасного труда, вы можете обращаться к районному трудовому инспектору (адреса инспекций смотрите на этом сайте ). На сайте Государственной Инспекции труда также есть раздел с вопросами и ответами на украинском и другая полезная информация.