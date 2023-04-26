Без знания языка. Где работают и сколько зарабатывают украинки в Румынии

Украинские беженцы и экономические мигранты все чаще ищут работу в Румынии. Количество таких запросов растет с начала зимы.

Чем привлекают вакансии украинцев и сколько можно зарабатывать в Румынии, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на миграционную платформу EWL.

Сколько можно заработать без знания языка и опыта

Зарплаты в Румынии ниже заработков в других странах Европы, но страна может стать новым направлением трудовой миграции для украинцев благодаря условиям трудоустройства и развития местной экономики.

Для граждан Украины предлагают чаще всего простую физическую работу без опыта и знания румынского языка. Украинцы трудоустраиваются на автоконцерны, которые производят комплектующие для европейских автогигантов, а также на предприятия пищевой промышленности. В среднем можно заработать 600-670 евро в месяц (24,4-27,2 тыс. грн).

Есть и вакансии для работников с профессиональными навыками – работница швейного производства, кондитер или помощник повара. На работу на швейное производство принимают женщин и старше – 50-55 лет и даже больше. Зарплата составляет 800–900 евро в месяц (32,5–36,5).

"На вакансии рассматривают и женщин, которые имели опыт шитья дома", – отмечает директор департамента международной рекрутации EWL Марцин Колодзейчик.

Механики, электрики, сварщики в Румынии могут заработать до 1000 евро (40,6 тыс. грн). Для подтверждения квалификации достаточно украинских документов.

Фото: Работа на предприятии пищевой промышленности (gettyimages.com)

По словам Марцина Колодзейчика, у Румынии есть значительные кадровые потребности.

"У Румынии есть мощный потенциал развития, ее экономика подобна польской. Сейчас все больше предприятий переносят свое производство в Румынию, в первую очередь – это автоконцерны. В ближайшее время румынские предприятия будут нуждаться во все большем числе работников, а работодатели заинтересованы и охотно берут на работу граждан Украины, для которых процедура трудоустройства в стране проста", – говорит эксперт.

Почему украинки выбирают работу в Румынии

Зимой некоторые местные предприятия брали на работу женщин из Украины, обеспечивая бесплатным проживанием их с детьми. Таким образом смогли заполнить вакансии и дать беженцам работу в сложное время.

"Пока женщины работали, детьми занимались опекуны. Кроме того, им выдавали купоны на бесплатное питание, включая и на детей. Соответственно, даже имея зарплату 450-550 евро, у женщин была возможность заработать и экономить на базовых расходах. В других странах Европы им бы пришлось арендовать жилье для себя и детей за свой счет и покупать продукты, а это дополнительные расходы", – объясняет Марцин Колодзейчик.

Сейчас некоторые румынские работодатели продолжают выдавать карточки на продукты, по которым беженцы могут рассчитаться в магазинах, или обеспечивают бесплатным питанием.

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