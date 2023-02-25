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Более 300 евро. Украинцам поступают дополнительные счета в Швейцарии: что с этим делать

Новина українською →
Суббота 25 февраля 2023 13:10
Более 300 евро. Украинцам поступают дополнительные счета в Швейцарии: что с этим делать Фото: Украинские беженцы в Швейцарии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинским беженцам в Швейцарии приходят счета на оплату радио и телевидения. Этот платеж составляет более 300 евро в год – и эта сумма достаточно ощутима по сравнению с размером социальной помощи.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, что делать с этими счетами и можно ли их не оплачивать.

Украинцы делятся опытом по оплате "налога" на радио

Украинцы в Швейцарии интересуются в соцсетях, что делать, если пришел счет за радио и телевидение. В тематических группах в Facebook беженцы просят других поделиться опытом, как решался этот вопрос.

На что получают следующие ответы:

  • "Уже спрашивали за этот счет. Его платят все проживающие в отдельном жилье. В кантоне Берн он обязателен к оплате беженцами, выплаты на него заложены в сумму выплаты соцпомощи. Но компания без проблем делит счет на 4 части, а некоторым по запросу разделили на 10 частей";
  • "Это обязательный налог в Швейцарии, его невозможно не платить. Игнорировать нельзя, будет штраф";
  • "Попросите разделить счет на уплату ежеквартально. Выходит раз в 3 месяца около 85 франков";
  • "Как мне объяснили более подробно, это раньше назывался налог на радио и ТВ, а сейчас это налог за пользование гаджетами";
  • "Нам разбили платеж на четыре части. Платили за свой счет";
  • "Я переслала в социальную службу. Они оплатили, а потом будут удерживать из моих ежемесячных выплат";
  • "У нас социальная служба проплатила счет. А за интернет сами провели, и сами платим";

Большинство беженцев советуют занести счет в социальную службу. Так, к примеру, оплату на себя берет учреждение в кантонах Луцерн и Фрибург.

Более 300 евро. Украинцам поступают дополнительные счета в Швейцарии: что с этим делатьФото: Беженцы должны платить "налог за пользование гаджетами" (gettyimages.com)

Что нужно знать об обязательном платеже за телерадио

Украинские беженцы, расселенные в пустые квартиры, обнаруживают в своих почтовых ящиках счета за услуги Serafe – лицензионный сбор за телевидение, сообщала газета Tages-Anzeige.

Оказалось, что украинцы, как и все жители Швейцарии, обязаны оплачивать их. Это примерно 335 франков в семью в год. Счет отправляется автоматически, как только новое домохозяйство заносится в реестр жителей. К примеру, когда кто-то предоставляет беженцам пустую квартиру своего умершего родственника.

Платить должны все, включая и получателей всевозможных социальных пособий, к которым теперь относятся и украинские беженцы.

Представитель Serafe заявил, что одобренный в 2015 году "Закон о радио и телевидении" исключает возможность индивидуального подхода – он един для всех граждан, проживающих в стране.

Впрочем, Serafe согласился разбить оплату на 3 месяца – это более 100 франков в месяц.

Напомним, мы писали, что в Польше вводятся штрафы на сотни злотых в связи с оплатой радио и телевидения.

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