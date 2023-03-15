Жилье на длительное время. В Украине открыли еще два шелтера для переселенцев

В Ивано-Франковской области отрыли еще два шелтера для людей, которые покинули свои дома из-за войны. В помещениях после капитального ремонта смогут жить более сотни человек.
Новые приюты заработали в Коломые и Косове, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук.
В Коломые открыли еще один шелтер для переселенцев. Это уже 4-е такое заведение в городе. Для этого оборудовали помещение бывшего детского сада.
В приюте смогут разместить до 60 человек. Они могут там жить 3-6 месяцев. В помещении оборудовали 2 кухни, санузлы, прачечную.
Отдельно обустроны игровая комната и комната для обучения и проведения мероприятий.
На днях также открыли шелтер в Косове, где разместят до 50 переселенцев. В помещении установлена система отопления и водоснабжения, проведена канализация. При ремонте утеплили крышу и провели внутренние работы. В шелтер закупили мебель, кухонное оборудование, посуду, бытовую технику.
После победы помещение будет использоваться в образовательных или туристических целях по усмотрению общины.
Напомним, мы писали, что в Ивано-Франковске построят 12-многоэтажек для переселенцев.
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