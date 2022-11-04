Жилье на 3 года. В Черновцах строят модульный городок для переселенцев

В Черновцах для переселенцев строят модульный городок. Первую очередь домиков обещают смонтировать до конца ноября.
В каких условиях будут проживать люди, сбежавшие от войны из других регионов, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на сообщение в Facebook городского головы Черновцов Романа Кличука.
Модульные дома город получил с участием немецкого агентства по развитию GIZ. Сейчас идет монтаж 26 модулей.
В общей сложности городок рассчитан на 250 переселенцев. Треть модульных домов будут предназначены для индивидуального проживания, остальные – для размещения семей.
По предварительным планам, ВПЛ смогут проживать в городке в течение 3 лет – пока не завершится восстановление пострадавших от войны областей.
В модульном городке предусмотрены следующие помещения и удобства:
"Конечно, каждый вынужденно переселенный украинец мечтает вернуться в свой родной дом. Это вопрос времени, и наш город должен обеспечить и предоставить убежище всем, кто в этом нуждается уже сейчас", - отмечает городской голова.
Городские власти уже провели все необходимые коммуникации.
"Это целый проект городка вместе с детскими площадками, дорожками, запроектировано также помещение под магазин с продуктами", - рассказывал на пресс-конференции Роман Кличук.
Напомним, мы писали, как живут переселенцы в модульном городке Львова.