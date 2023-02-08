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Сбор на миллион. Волонтеры разыгрывают отстрелянный Javelin: как приобщиться

Фото: Розыгрыш военных предметов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Проект Ukrainer проводит благотворительный розыгрыш военных предметов, чтобы собрать средства на необходимую защитникам технику. Выигрыш – отстрелянный по врагу Javelin и тубус от Javelin.

Цель – собрать 1 млн гривен на дрон, автомобили и рации, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Ukrainer".

Проект организует розыгрыш военных предметов для поддержки защитников вместе с GameDev DOU и благотворительным фондом "Це моє місто".

За собранные средства приобретут технику, чтобы усилить позиции разных команд украинских защитников. В одной из них служит аэроразведчиком оператор Ukraіner – Михаил Шелест.

Средства собирают на:

  • дрон и 2 батареи к нему (300 тыс. грн);
  • 2 автомобиля Volkswagen T4 (300 тыс. грн);
  • 20 раций Hytera (400 тыс. грн).

"1 млн грн – ориентировочная сумма, которую нужно собрать на все эти вещи нашим мощным защитникам. Разыгрываем отстрелянный по врагу Javelin и тубус от Javelin. Эти два символических военных предмета наших защитников уже отработали по оккупантам, а теперь могут еще раз принести пользу", – говорят волонтеры.

Фото: Для Михаила Шелеста собирают средства на дрон (facebook.com/logvynenko)

Отмечается, что оба военных лота – безопасны и не представляют угрозы жизни. К ним прилагается соответствующая справка Управления взрывотехнической службы Нацполиции Украины.

Для того чтобы принять участие, нужно задонатить на банке Monobank 500 грн. Это станет условным билетом участия в розыгрыше. Количество донатов не ограничено – чем больше, тем больше шансов выиграть.

В комментарии обязательно нужно указать имя и фамилию, чтобы в случае выигрыша человека можно было идентифицировать.

Розыгрыш состоится 11 февраля в 10:00 на фейсбук-странице Благотворительного фонда "Це моє місто".

Напомним, мы писали, что украинские звезды проводят масштабный аукцион в поддержку ВСУ.

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дронисбор на ВСУ