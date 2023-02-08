Сбор на миллион. Волонтеры разыгрывают отстрелянный Javelin: как приобщиться

Проект Ukrainer проводит благотворительный розыгрыш военных предметов, чтобы собрать средства на необходимую защитникам технику. Выигрыш – отстрелянный по врагу Javelin и тубус от Javelin.
Цель – собрать 1 млн гривен на дрон, автомобили и рации, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Ukrainer".
Проект организует розыгрыш военных предметов для поддержки защитников вместе с GameDev DOU и благотворительным фондом "Це моє місто".
За собранные средства приобретут технику, чтобы усилить позиции разных команд украинских защитников. В одной из них служит аэроразведчиком оператор Ukraіner – Михаил Шелест.
Средства собирают на:
"1 млн грн – ориентировочная сумма, которую нужно собрать на все эти вещи нашим мощным защитникам. Разыгрываем отстрелянный по врагу Javelin и тубус от Javelin. Эти два символических военных предмета наших защитников уже отработали по оккупантам, а теперь могут еще раз принести пользу", – говорят волонтеры.
Отмечается, что оба военных лота – безопасны и не представляют угрозы жизни. К ним прилагается соответствующая справка Управления взрывотехнической службы Нацполиции Украины.
Для того чтобы принять участие, нужно задонатить на банке Monobank 500 грн. Это станет условным билетом участия в розыгрыше. Количество донатов не ограничено – чем больше, тем больше шансов выиграть.
В комментарии обязательно нужно указать имя и фамилию, чтобы в случае выигрыша человека можно было идентифицировать.
Розыгрыш состоится 11 февраля в 10:00 на фейсбук-странице Благотворительного фонда "Це моє місто".
Напомним, мы писали, что украинские звезды проводят масштабный аукцион в поддержку ВСУ.
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