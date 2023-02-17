Залог и коммуналка. Как Германия помогает беженцам оплатить съемное жилье

Украинские беженцы в Германии сталкиваются с проблемой нехватки социального жилья. Многим приходится самостоятельно искать варианты аренды квартир.

Как власти помогают украинцам при оплате арендованного жилья, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на inzertingingermany.de.

Как получить социальное жилье в Германии

Первоначальные пункты приема в Германии (лагеря) обычно не являются местом, где беженцы задерживаются надолго. Начать поиск квартиры можно, как только будет получено разрешение на пребывание. Беженцы могут рассчитывать на возможность получить социальное жилье, то есть право Wohnberechtigungsschein (WBS).

Данные о жилом фонде размещены в жилищном управлении Wohnungsamt. Чтобы найти нужный подраздел, в поиске к слову Wohnungsamt необходимо добавить название населенного пункта.

Люди, не имеющие дохода или материальной возможности арендовать жилье, а это большинство беженцев, могут получить поддержку от немецкого государства через центр занятости (Jobcenter). Там будут покрывать расходы на аренду и отопление.

Многие центры занятости рассчитывают оплату так: на одного человека квартира площадью до 50 кв.м, а на четырех человек – до 85 кв. м.

Перед подписанием договора аренды необходимо заявление о согласии центра занятости. В некоторых случаях Jobcenter может перечислять деньги непосредственно арендодателю.

Фото: Расходы компенсирует Jobcenter (gettyimages.com)

Какие еще расходы беженцев покрывает государство

Кроме компенсации за аренду жилья можно получить средства на залог (страхование от возможных убытков – кауцион) в размере 2-3 ежемесячных оплат. Центр занятости Германии помогает украинцам в этом вопросе – выдают ссуду на указанную сумму, а впоследствии эти средства будут вычтены из пособия по безработице.

Для того чтобы получить Kaution, нужно обратиться в Джобцентр с произвольным заявлением. В заявлении следует указать, какую сумму ежемесячных отчислений по выплатам по безработице беженец готов перечислять на погашение "кредита" – обычно это 10%.

Кто может получить субсидию на оплату отопления

Жители Германии с низкими доходами получат финансовую поддержку от государства – "Heizkostenzuschuss". Сумма – от 270 евро на одного жителя. Для получения этой субсидии нужно получать пособие на оплату жилья (Wohngeld).

Следует учесть, что такую поддержку могут получить те, кому в период с октября 2021 года по март 2022 года хотя бы месяц проживали в домохозяйстве, которое получило такую помощь. То есть субсидия актуальна для беженцев, живущих в местных семьях, например у родственников. Но компенсация не предусмотрена для тех, кто получает поддержку от Джобцентра или от ведомства социального обеспечения (Sozialamt).

Фото: Оформление помощи украинцам в Германии (gettyimages.com)

Как найти поставщиков электроэнергии и газа

Плата за электроснабжение в Германии не входит в аренду и для начала нужно зарегистрироваться у поставщика услуг, которого можно найти онлайн – на сайте Check24. При наличии газового отопления в съемном доме нужно также зарегистрироваться у газового поставщика.

Компании-поставщики газа и электроэнергии будут раз в месяц списывать установленную сумму со счета арендатора. Ежегодно после перерасчета могут вернуть часть средств, снятых избыточно. Для точности проверки поставщик услуг может обратиться за помощью в сетевую компанию (Stromversorger) для предоставления актуальных показателей счетчика.

Для экономного и правильного отопления помещения нужно воспользоваться советами сайта wfd-duesseldorf.de.

Дополнительные расходы в арендованном жилье

При переезде в съемную квартиру нужно самостоятельно обустроить обставить ее мебелью. В Германии существуют социальные торговые центры (Sozialkaufhäuser), где люди могут приобрести дешевую мебель. Такой торговый центр поблизости можно найти на сайте dasoertliche.de. От Jobcenter можно получить компенсацию на покупку мебели.

Каждый арендующий жилье в Германии получает письмо от ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice с требованием об уплате обязательного сбора за телерадиовещание (Rundfunkbeitrag). На сегодняшний день эта сумма составляет 18,36 евро в месяц. Даже если дома нет телевизора, придется оплатить этот сбор.

Напомним, мы писали, куда обращаться украинцам по приезду в Германию.

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