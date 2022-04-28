Після запуску польотів. WizzAir змінює плани щодо рейсів в Україну: деталі

На сайті авіакомпанії WizzAir прибрали вильоти з України в липні, які були доступні для бронювання ще тиждень тому.

Зараз на рейси угорського лоукостера відкрито продаж квитків тільки з кінця жовтня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт авіакомпанії.

Залишилися рейси за трьома маршрутами

У квітні з'явилася інформація, що на сайті WizzAir відкрито продаж квитків на рейси з вильотами їх Києва, Львова, Одеси та Запоріжжя з липня 2022 року.

Багато хто сприйняв такі дії компанії як оптимістичний прогноз відновлення пасажирського авіасполучення і закінчення війни.

Фото: Приклади квитків у продажу (скріншот РБК-Україна/wizzair. com)

Тим часом, лоукостер не припиняв продавати квитки, просто скасував рейси до липня 2022 року, написав досвідчений мандрівник Володимир Дозірців, повідомляє Turprofi.com на сторінці Facebook.

З липня аваікомпанія скасувала багато напрямків з України. Зараз на сайті перевізника зі списку українських аеропортів з доступними бронюваннями – Київ і Запоріжжя. Зі столиці України доступні квитки в Абу-Дабі, з Запоріжжя - в польські міста Катовіце і Познань.

Чи варто купувати квитки до закінчення війни

Експерти профільного видання avianews.com пояснювали, що рейси в розкладі авіакомпанії - це частина планування згідно з офіційними документами.

В Україні небо "закрите" поки до 25 травня. Формально авіакомпанія може планувати рейси після цієї дати, а при надходженні нових документів - скасовувати їх.

Фото: Приклади квитків у продажу в листопаді (скріншот РБК-Україна/wizzair. com)

Також перевізник може продавати квитки на рейси, які будуть скасовані, щоб отримати гроші на поточну діяльність.

Це "безвідсотковий кредит" від пасажирів на поточні польоти. Коли прийде час скасування рейсу, авіакомпанія поверне гроші пасажирам. Але при цьому заощадить кошти, які довелося б віддати в якості відсотків банку.

Нагадаємо, ми писали, що відбувається з турфірмами в Україні після початку війни.