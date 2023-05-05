Защита от россиян. На популярном острове планируют ввести плату за въезд

Власти Индонезии рассматривают возможность ввести туристический налог при посещении острова Бали. Это должно помочь бороться с "неуправляемым поведением" туристов.

Сумма налога может составить от 30 до 100 долларов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на independent.co.uk.

Министр туризма Сандиага Уно заявил, что планы находятся на стадии обсуждения, но в Совете по туризму Бали считают, что плата "улучшит качество" туристов, совершающих поездки на остров.

"Доход от налога на туризм поможет финансировать ряд мероприятий и не позволит Бали стать известным лишь как дешевое направление. Дешевые направления привлекают "дешевых" туристов, обычно создающих много проблем", – сказал представитель совета.

Бали уже давно не справляется с последствиями чрезмерного туризма. В 2022 году остров посетили более 2 млн иностранцев.

В прошлом месяце министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Панджайтан призвал ввести налог для туристов, потому что репутация Бали как дешевого направления "поощряет многих иностранных посетителей с низкими доходами", что привело к росту нарушений общественного порядка.

На этой неделе сотрудники иммиграционной службы арестовали трех российских туристов, танцевавших в неподобающей одежде в храме на востоке Бали. В прошлом месяце депортировали россиянку, позировавшую обнаженной для фотографий перед священным деревом.

Фото: Отдых на Бали (gettyimages.com)

Ранее иностранцев депортировали за нелегальную организацию бизнеса "для своих". Больше всего нарушений и жалоб местных жителей касались россиян.

В целом власти Индонезии депортировали за четыре месяца 2023 года 101 иностранца, из них 27 – россиян, сообщает thestar.com.my. Также больше всего решений о выдворении получили британцы (8 человек), американцы (7), нигерийцы (7) и австралийцы (6).

В марте Совет по туризму Бали объявил, что рассматривает меры по улучшению поведения посетителей, включая инструкции для туристов, а также рекламные щиты с пояснениями, что считается приемлемыми.

Напомним, мы писали, что российских туристов депортировали из безвизовой страны.