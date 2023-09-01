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Защита до 4 сентября. Сотням украинских беженцев грозит выдворение из страны ЕС

Пятница 01 сентября 2023 11:42
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Защита до 4 сентября. Сотням украинских беженцев грозит выдворение из страны ЕС Фото: Столица Нидерландов Амстердам (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

С 4 сентября 2023 года временная защита в Нидерландах не будет распространяться на беженцев из Украины, не имеющих украинского гражданства. Такое решение касается около 2900 граждан третьих стран, выехавших из Украины из-за войны.

Если они не попросят о международном убежище, будут вынуждены покинуть территорию Нидерландов в течение 28 дней, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

В правительстве считают, что большинство граждантретьих стран, бежавших из Украины, в принципе могут вернуться в страну происхождения.

"Если они боятся насилия или преследований там, то могут подать заявление на убежище здесь. По этой причине прошлым летом мы решили прекратить временную защиту для этой группы 4 сентября", – отметил государственный секретарь Эрик ван дер Бург.

Несколько месяцев назад Служба иммиграции и натурализации Нидерландов (IND) приступила к рассмотрению заявлений о предоставлении убежища от граждан третьих стран. Среди них выделили две группы: людей из безопасных стран и беженцев из Йемена и Сирии. Около 700 человек уже изъявили желание пройти процедуру предоставления убежища.

Другим придется выехать из Нидерландов. Им предложат финансовую помощь, чтобы облегчить возвращение на родину – 2000 евро. В течение 28 дней муниципалитеты еще будут предоставлять этим беженцам из Украины временное жилье.

Те беженцы, которые не уедут из Нидерландов добровольно, будут считаться проживающими в стране нелегально.

В то же время, для беженцев с украинским гражданством временная защита в Нидерландах продлена до 4 марта 2024 года. С начала войны страна предоставила убежище более 94 тысячам людей, бежавшим от войны в Украине.

Напомним, мы писали, что более 100 000 украинцев грозит выдворение из Британии. Речь идет о завершении срока действия трехлетних виз украинских беженцев.

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