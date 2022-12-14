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Задействованы 11 самолетов. Украинская авиакомпания рассказала о потерях из-за войны

Фото: Самолет авиакомпании SkyUp (wikimedia.org/Eric Salard)
Автор: Ольга Маджумдар

С закрытием неба Украины с началом войны украинские авиаперевозчики попытались сохранить сотрудников и использовать находившиеся за рубежом самолеты.

Украинская авиакомпания SkyUp сейчас имеет возможность оперировать практически всем своим флотом и сохранила 90% сотрудников. Об этом TRAVEL РБК-Украина рассказали в пресс-службе перевозчика.

С началом полномасштабного вторжения SkyUp выполняет полеты из европейских аэропортов – осуществляет как гуманитарные рейсы, так и чартерные и регулярные по заказу европейских авиакомпаний. В общей сложности уже было совершено около 5 тысяч таких полетов, охвативших более 50 аэропортов.

"Текущая операционная деятельность авиакомпании позволяет нам сохранять бизнес и команду и платить налоги в поддержку Украины. О доходах или возмещении упущенной выгоды пока речь не идет. Сейчас собираем документы для проведения независимой оценки убытков совместно с аудиторской компанией", – рассказали в авиакомпании.

Фото: SkyUp Airlines использует 11 своих самолетов (gettyimages.com)

В общей сложности команда SkyUp Airlines насчитывает более 1 200 сотрудников, а с начала года компанию покинули не более 10% человек.

"Также часть сотрудников служат в рядах ВСУ. В пиковый летний сезон около 80% сотрудников были вовлечены в текущую работу с разной степенью загруженности", – отметили в пресс-службе.

Компания планирует выйти на полную загруженность и работает над расширением своей деятельности в европейском авиапространстве.

"Имеем возможность оперировать практически всем нашим флотом – 11 самолетов доступны для перелетов, еще один самолет находится в Борисполе", – уточнили в SkyUp.

Напомним, мы писали, что SkyUp откроет авиакомпанию в Европе.

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