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Забрали двигатели. Еще одна российская авиакомпания разбирает самолеты на детали

Фото: Самолет Sukhoi Superjet 100 во флоте "Якутии" (wikimedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

Российская авиакомпания "Якутия" разобрала на запчасти два самолета Sukhoi Superjet 100. В лизинге у перевозчика были четыре "Суперджета".

Проблемы возникли с ремонтом двигателей лайнеров, поскольку детали с веcны не поступают из-за санкций, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Комплектующие пытаются ремонтировать своими силами

У авиакомпании "Якутия" во флоте числится 15 авиалайнеров, большая часть из которых – иностранного производства. Четыре российских самолета Sukhoi Superjet 100 были взяты в лизинг у государства. Внеочередная проверка выявила, что два из четырех "Суперджетов" уже разобраны, и вернуть их в первоначальное состояние невозможно. В самолетах отсутствуют маршевые двигатели.

По словам гендиректора перевозчика, один лайнер невозможно восстановить, потому что повреждена горячая часть двигателя SaM146, а ремонт возможен только во Франции. Также у самолета есть проблемы с шасси и компонентами.

Отмечается, что российско-французская фирма PowerJet с марта не производит и не обслуживает силовые установки SaM146 для "Суперджетов". А российский двигатель подходит лишь для модификации SuperJet New, которая еще не прошла сертификацию.

Второй борт авиакомпания "Якутия" надеется отремонтировать своими силами: один двигатель удалось отремонтировать, второй намерены восстановить своими силами.

Впрочем, своими силами этот перевозчик уже ремонтировал самолеты раньше и ставил неоригинальные детали. Два года назад "Якутия" без участия производителя заменила стекла в кабине пилота SuperJet. В кабину залило дождем.

Государственная лизинговая компания собирается расторгнуть контракт с перевозчиком и изъять "Суперджеты". В 2022 году российским авиакомпаниям обещали 19 бортов Sukhoi Superjet 100, однако получат перевозчики 10. Только 7 из них будут новыми.

Напомним, мы писали, что происходит с пилотами пассажирских самолетов РФ.

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