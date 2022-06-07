Виплати, курси та робота. Яку допомогу отримують українські біженці в Японії

Японія виявила безпрецедентну підтримку українцям. Після початку війни країна відкрила свої кордони для понад 1000 шукачів прихистку з нашої країни.

Торік статус біженця в Японії вдалося отримати лише 74 шукачам міжнародного захисту, а право перебувати в країні з гуманітарних причин – лише 580 людям.

За таку "нерівномірну" політику уряд почали критикувати правозахисники, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на DW та The Japan Times.

Від місць у літаках із Варшави до поселення і виплат в Японії

Японія швидко відкрила свої кордони для українських біженців, хоча раніше мала довгу історію заборони в'їзду людям, які шукають безпеки від конфліктів.

Японська влада оголосила, що приймає понад 1000 біженців із зруйнованої війною України. Правозахисники критикують уряд за подвійні стандарти, коли для біженців із інших країн, які географічно значно ближчі до Японії, "двері" відривають менш охоче.

Фото: Япония начала принимать украинских беженцев с начала марта (gettyimages.com)

Через шість днів після вторгнення Росії в Україну прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив, що Японія прийматиме евакуйованих з Польщі, щоб допомогти послабити тиск на Варшаву. Рейси з біженцями прибувають до Японії з кінця березня.

Спочатку в’їзд дозволявся лише тим біженцям, які мали "гаранта" серед родичів чи знайомих у Японії, тому перші шукачі притулку прибували до своїх рідних.

З 18 березня країна стала приймати і тих, у кого не було зв'язків із країною. Вже в перший тиждень квітня утворилася черга майже з 900 організацій та осіб, які пропонували допомогу евакуйованим українцям, включаючи розміщення та роботу.

Підтримку, яку гарантував уряд Японії тим, хто не має зав'язків із країною: житло, харчування, одяг та фінансове забезпечення: одноразову виплату в 1300 доларів, та окремо – від 18 доларів на день для осіб від 12 років, 12 доларів – за кожного наступного члена сім'ї від 12 років, та 9 доларів для молодших 11 років.

Їх почали розміщувати у державних та приватних закладах – як і багатьох українських біженців в інших країнах.

Фото: Перших біженців запрошували до родичів в Японії (gettyimages.com)

Ті, хто приїхали до родичів, можуть отримати допомогу на розсуд місцевих муніципалітетів, але більшість витрат лягає на плечі "гарантів".

Для українських біженців організовані мовні курси, школи для дітей та сайти, де біженці можуть придбати одяг, меблі та побутову техніку.

Українські діти, поки вчать мову, спілкуються із однолітками жестами. Українці, які чекають у Японії на закінчення війни та можливість повернутися додому, кажуть про високий рівень доброзичливості та підтримки від японців.

Особливе ставлення до українців: японців вразили події в Україні

Японія надає новоприбулим з України 90-денну візу та можливість перейти на річну візу після того, як вони знайдуть роботу.

"Ми вважаємо, що це хороший підхід, і ми підтримуємо дії уряду. Ми бачимо, що українців приймають у громади по всій Японії, і люди тут роблять усе можливе, щоб їм допомогти", - сказав Дайсуке Сугімото, генеральний секретар Японської мережі юристів для біженців, що знаходиться в Токіо.

Фото: Японці вийшли на акцію підтримки України (facebook.com/Arata Yamaoka)

Він додає: шкода, що японський уряд не зробив того ж щодо шукачів притулку та біженців з інших країн, людей, які намагалися втекти від війни чи конфлікту в Афганістані, М’янмі, Сирії та інших місцях.

"Надання доступу українцям є політичним рішенням, пов'язаним із зовнішньою політикою Японії щодо України, а не рішенням, заснованим на гуманітарних міркуваннях і потребах", - наголосив він.

Вимоги до людей, які просять статус біженця – міжнародний захист – в Японії важко виконати, наприклад, треба пред’явити документи, що підтверджують переслідування на своїй батьківщині, а також письмові свідчення свідків.

Через це більшість шукачів захисту сприймаються як економічні мігранти, їх утримують в закритих центрах кілька років. Життя таких біженців може бути дуже важким, адже навіть ті, хто може виходити із закритих центрів, не мають права працювати.

"Радує, як звичайні японці доклали всіх зусиль, щоб допомогти українцям влаштуватися в їхньому новому житті. Те, що відбувається в багатьох місцях України, розбиває серце, але я сподіваюся, що це може допомогти змінити ставлення звичайних японців до біженців", – каже Ері Ішікава, голова Японської асоціації біженців.

Фото: Японці виявили беспрецедентну підтримку українцям (facebook.com/Arata Yamaoka)

Вона додала, що дослідження показало, що більшість жителів Японії зараз виступають за те, щоб більше українців отримали дозвіл в’їжджати в країну.

Українцям заборонили працювати в нічних клубах

За даними уряду, станом на кінець травня до Японії прибули 1055 українських біженців. Із них 752 мають візу, яка дозволяє їм працювати в країні до року. Компаніям, які працевлаштують українців на тривалий термін, виплачуватимуть до 4600 доларів на рік.

В кінці травня влада Японії наголосила, що українським біженцям не можна працювати в розважальних закладах для дорослих, бо це заборонено їхнім візовим статусом. Про кілька випадків такого працевлаштування українців повідомив міністр юстиції Йошіхіса Фурукава.

"Були випадки, коли повідомлялося, що евакуйовані працюють у певних типах закладів, де їм не дозволено", - сказав урядовець.

Фото: Більше 750 українських біженців отримали річну візу з дозволом працювати (gettyimages.com)

Cтатус проживання не дозволяє їм працювати в хостес-клубах, барах чи розважальних закладах для дорослих.

Агентство імміграційних служб надіслало письмові повідомлення евакуйованим українським громадянам, щоб повідомити, що така робота є порушенням їхнього візового статусу.

Міністр висловив занепокоєння, що деякі українські біженці можуть стати жертвами торгівлі людьми.

Агентство ООН у справах біженців повідомило, що у глобальному масштабі деякі українські біженці стали жертвами торгівлі людьми, тоді як ЮНІСЕФ у березні попередив, що діти, які тікають від війни, піддаються підвищеному ризику торгівлі людьми та експлуатації.

Нагадаємо, ми писали, що українці у Швейцарії працюють у ресторанах та IT-галузі.