RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Видають себе за студентів. Скільком людям відмовляють у виїзді з України: відповідь ДПСУ

Фото: Пропускний пункт на кордоні (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Катерина Гончарова

Держприкордонслужба передає порушників поліції

Держприкордонслужба фіксує випадки, коли особи намагаються перетнути кордон і виїхати з України, видаючи себе за студентів іноземних навчальних закладів.

Про це в коментарі TRAVEL РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, окремої статистики щодо відмов у виїзді студентам у відомстві немає, але спроби перетнути кордон тим, кому виїжджати не дозволяється, мають місце.

Він нагадав, що діють загальні правила перетину кордону, в тому числі — обмеження, введені на період воєнного стану.

"Ми контролюємо їх дотримання. Звичайно, бувають випадки, коли певні особи намагаються представитися студентом ВНЗ за кордоном і використовують підроблені документи, з якими хочуть виїхати за кордон. Ми передаємо таких осіб співробітникам поліції для подальшого встановлення обставин правопорушення та подальшого притягнення їх до відповідальності", — розповів він.

За словами речника ДПСУ, щодня близько 150 осіб отримують відмову у перетині кордону України з тих чи інших причин.

"Більшість з них складають чоловіки — громадяни України, які підпадають під обмеження щодо перетину державного кордону України. Серед них є і ті, хто намагається себе видати за тих, хто нібито навчається у ВНЗ за кордоном", — додав Андрій Демченко.

Зазначимо, студентам іноземних навчальних закладів дозволяється виїжджати на навчання за умови, якщо вони дійсно є студентами й у них є з собою всі правильно оформлені документи. Повний список правил для виїзду студентів розміщений на сайті Держприкордонслужби.

Нагадаємо, ми писали, чи потрібні українцям документи для повернення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная службаУкраїнавыезд за границуКордон з Україною