По всей Европе. В ЕС запускают 10 масштабных ж/д маршрутов между странами

ЕС запускает 10 проектов по развитию международного железнодорожного сообщения по всей Европе.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Travel Tomorrow.

Возрождение железнодорожного транспорта в Европе

Европейская комиссия объявила, что поддержит 10 пилотных проектов по созданию новых железнодорожных маршрутов и по улучшению уже существующих. Инициатива также направлена на продвижение эффективных и экологичных перевозок в соответствии со Стратегией Комиссии по устойчивой и интеллектуальной мобильности.

В рамках проекта в Еврокомиссии хотят помочь железнодорожным компаниям создавать новые дневные и ночные международные железнодорожные сообщения (отметим, EuroNight (EN) – тип поездов европейской железнодорожной сети, отвечающих определенным фирменным критериям по системе "скорость-комфорт-сервис". Они эксплуатируются с 1993 года наряду с дневными EuroCity).

Фото: Какие международные маршруты появятся в Европе (twitter.com/Transport_EU)

"Я с нетерпением жду совместной работы с железнодорожным сектором, чтобы сделать эти 10 "пилотов" успешными и вдохновить многих присоединиться к нам", – отметила Адина Валеан, комиссар по транспорту Еврокомиссии.

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Предполагается создание следующих маршрутов и запуск таких поездов:

Сообщение между Венгрией, Австрией и западной Румынией;

Венгрией, Австрией и западной Румынией; Сообщение по маршруту Германия – Дания – Швеция с участием SJ (новый ночной поезд Стокгольм – Копенгаген – Берлин и дневной поезд Гамбург – Гетеборг (и, возможно, Осло, в сотрудничестве с DSB и DB), Snälltaget (расширенный ночной поезд Стокгольм – Копенгаген – Берлин), České dráhy (новый рейс Прага – Берлин – Копенгаген, в сотрудничестве с DB и DSB) и Flixtrain (новый рейс Лейпциг – Берлин – Копенгаген – Стокгольм);

Ночные поезда, в том числе новый ночной поезд Париж – Милан – Венеция;

Flixtrain, новый рейс Мюнхен – Цюрих;

WESTbahn, новая линия Мюнхен – Вена – Будапешт, расширение существующей линии;

Nederlandse Spoorwegen, расширение существующего сообщения Амстердам-Лондон в сотрудничестве с Eurostar;

European Sleeper, новый ночной поезд Амстердам – Барселона;

Ferrovie dello Stato Italiane/Deutsche Bahn, новые маршруты Рим – Мюнхен и Милан – Мюнхен; ILSA, новые рейсы Лиссабон – Ла-Корунья и Лиссабон – Мадрид;

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, новые услуги, соединяющие Каталонию и юг Франции.

Фото: Поезд EuroNight возле Цюрихского озера (Wikipedia.org)

План действий ЕС дополняет существующую нормативную и политическую базу ЕС для развития железнодорожного транспорта. Она предоставляет отрасли инструменты, чтобы реализовать эту концепцию, чтобы на рынке появлялись новые игроки и новые услуги.

"Железнодорожный транспорт – один из самых устойчивых видов транспорта, который у нас есть. И все же этот потенциал рискует быть потраченным впустую – на трансграничные поездки приходится всего 7% пути, который проходят именно на поездах. План действий поможет нам сделать железную дорогу более привлекательной для дальних и трансграничных поездок", – сказала Адина Вэлеан, объявляя об инициативе.

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