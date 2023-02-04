По всей Европе. В ЕС запускают 10 масштабных ж/д маршрутов между странами

ЕС запускает 10 проектов по развитию международного железнодорожного сообщения по всей Европе.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Travel Tomorrow.
Европейская комиссия объявила, что поддержит 10 пилотных проектов по созданию новых железнодорожных маршрутов и по улучшению уже существующих. Инициатива также направлена на продвижение эффективных и экологичных перевозок в соответствии со Стратегией Комиссии по устойчивой и интеллектуальной мобильности.
В рамках проекта в Еврокомиссии хотят помочь железнодорожным компаниям создавать новые дневные и ночные международные железнодорожные сообщения (отметим, EuroNight (EN) – тип поездов европейской железнодорожной сети, отвечающих определенным фирменным критериям по системе "скорость-комфорт-сервис". Они эксплуатируются с 1993 года наряду с дневными EuroCity).
Фото: Какие международные маршруты появятся в Европе (twitter.com/Transport_EU)
"Я с нетерпением жду совместной работы с железнодорожным сектором, чтобы сделать эти 10 "пилотов" успешными и вдохновить многих присоединиться к нам", – отметила Адина Валеан, комиссар по транспорту Еврокомиссии.
Предполагается создание следующих маршрутов и запуск таких поездов:
Фото: Поезд EuroNight возле Цюрихского озера (Wikipedia.org)
План действий ЕС дополняет существующую нормативную и политическую базу ЕС для развития железнодорожного транспорта. Она предоставляет отрасли инструменты, чтобы реализовать эту концепцию, чтобы на рынке появлялись новые игроки и новые услуги.
"Железнодорожный транспорт – один из самых устойчивых видов транспорта, который у нас есть. И все же этот потенциал рискует быть потраченным впустую – на трансграничные поездки приходится всего 7% пути, который проходят именно на поездах. План действий поможет нам сделать железную дорогу более привлекательной для дальних и трансграничных поездок", – сказала Адина Вэлеан, объявляя об инициативе.
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