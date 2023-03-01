Для всех водителей. Зачем нужна страховка при выезде за границу и что она покрывает

Для выезда за границу на своем авто требуется Зеленая карта. Это международная страховка на автомобиль: полис гражданско-правовой ответственности водителей. Такой документ обязательно надо оформить перед тем, как выезжать за границу: это обязательный документ для всех транспортных средств с украинской регистрацией.
Как это сделать и какие случаи покрывает такая страховка – TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на VisitUkraine.today.
Зеленая карта защищает водителей от непредвиденных расходов во время поездки, поэтому прежде всего в страховании заинтересован сам автовладелец. Принцип, по которому действует Зеленая Карта, схож с ОСАГО ("авцтоцивилка"), только за рубежом. Зеленая карта сертификат страхует не имущество ее владельца, а его ответственность.
В случае аварии авто страховой полис Зеленая Карта виновника покроет ущерб, нанесенный по его вине другим участникам ДТП. Расходы на лечение или ремонт машины того, кто пострадал.
Страховой полис действует на территории стран-членов системы "Зеленая Карта". Если вы купите или оформите онлайн такой вид страховки, то он будет действовать во всех этих государствах.
Всего в список входят 45 стран: Австрия, Азербайджан, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция (кроме Афона), Дания (кроме Гренландии и Фарерских островов), Эстония, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания (кроме Сеуты и Мелильи), Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды (кроме Арубы, Карибских Нидерландов, Кюрасао, Сен-Мартен), Германия (кроме Бюзинген-ам-Хохрайн), Норвегия (кроме Шпицбергена и Медвежьего острова), Северная Македония, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция (кроме Заморского региона), Хорватия, Чехия, Черногория, Швейцария, Швеция, в частности, Марокко, Тунис и Иран.
Фото: Оперативно оформить Зеленую карту можно онлайн (unsplash.com)
Как правило, такая страховка является обязательным документом: без него нельзя пройти контроль на границе, и его будут проверять. Однако во время действия военного положения в Украине такую норму отменили. Но оформить страховку на машину перед выездом за границу все же нужно.
Если по каким-то причинам Зеленую карту перед выездом за границу вы не оформили, вы можете столкнуться с целым рядом рисков.
Зеленую карту оформляют на конкретный автомобиль. В документах указывают данные его владельца или любого другого страхователя. В то же время действие полиса распространяется на любого водителя, который будет находиться за рулем авто на законных основаниях.
Чтобы оформить страховку, нужно предоставить:
Обратите внимание. Полис страхования должен быть действительным в течение всего периода вашего пребывания за границей, ведь непредвиденные случаи могут произойти в любой момент.
Если владелец машины или водитель попал в ДТП за границей, чтобы покрыть затраты, надо сделать несколько шагов. В частности:
Оформить Зеленую Карту необходимо у лицензированного страховщика. Проще всего и в короткий срок это можно сделать онлайн. Есть много компаний, которые предлагают такую услугу.
Напомним, мы писали, как заехать в Польшу на машине с украинской регистрацией и что нужно знать про местные штрафы.
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