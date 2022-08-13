Тимчасовий захист в ЄС. Чи можна українцям їздити додому та повертатися назад

Багато українців, які рятуються від війни в країнах ЄС та отримують там статус тимчасового захисту, хвилює питання приїздів в Україну. Обговорення такого питання часто з'являється у Facebook-групах українців у Німеччині, Швейцарії та інших.

Біженці з України під тимчасовим захистом в країнах-членах Євросоюзу можуть вільно їздити до України та повертатися в країни Європи.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Комісара з внутрішніх справ ЄС Ілви Йогансон "Європейській правді".

За її словами, кожен із тих, хто отримав статус тимчасового захисту в будь-якій з каїн ЄС, повинен мати право поїхати додому, щоб відвідати батьків чи родину, чи з якоюсь іншою метою.

Фото: У разі потреби біженці переселенці завжди зможуть повернутися і зареєструватися у ЄС повторно (Getty Images)

Водночас, за словами Йогансон, ті, хто виїжджає до України на постійне місце проживання або на довгий проміжок часу, мають знятися з реєстрації тимчасового захисту в компетентних органах країни перебування.

Вона запевнила, що така дереєстрація в Європейському Союзі не позбавлятиме українців права на тимчасовий захист: якщо це буде потрібно, наші громадяни завжди зможуть повернутися і зареєструватися в ЄС повторно.

Єврокомісарка також підтвердила випадки, коли на кордоні певних європейських країн виникали проблеми з поверненням українців. Але зазначила, що Єврокомісія над цим працює. Вона зауважила, що тимчасовий захист діятиме щонайменше до березня 2024 року, проте може бути продовжений.

Тим часом чотири країни ЄС, які не входять до Шенгенської зони, збільшили тривалість терміну перебування для українців за звичайним безвізом. Туди українці можуть їхати, якщо закінчились "безвізові" дні. Це Хорватія, Румунія, Кіпр та Болгарія. Які умови перебування українців у цих країнах - читайте у матеріалі.

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