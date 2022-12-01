Влияние войны в Украине. Какие города оказались самыми дорогими в 2022 году

Жизнь в мире подорожала на 8% в 2022 году из-за войны Украине. Об этом свидетельствует ежегодный отчет Economist Intelligence Unit (EIU).

Какие города на планете признаны самыми дорогими в этом году, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на CNN.travel.

Кризис стоимости жизни связан с войной и пандемией

"Война в Украине, западные санкции против России и политика Китая по борьбе с пандемией вызвали проблемы в цепочке поставок, которые в сочетании с ростом процентных ставок и колебаниями обменного курса привели к кризису стоимости жизни во всем мире", - заявила эксперт EIU Упасана Датт.

По ее словам, средний рост цен в 172 городах, участвовавших в исследовании, является самым сильным за последние 20 лет.

Фото: Цюрих в Швейцарии (pixabay.com)

"Рост цен на бензин в городах был особенно сильный, но для горожан дорожают продукты, коммунальные услуги и товары для дома", - отметила она.

Чтобы составить рейтинг, EIU сравнивает более 400 цен на более чем 200 продуктов и услуг в 172 городах.

Список EIU отталкивается от цен в Нью-Йорке, поэтому города с более сильной валютой по отношению к доллару оказываются в рейтинге выше.

Фото: Тель-Авив в Израиле (pixabay.com)

Какие города признаны самыми дорогими для жизни

Эксперты назвали 10 самых дорогих городов мира для жизни в 2022 году:

1. Нью-Йорк и Сингапур;

3. Тель-Авив, Израиль;

4. Гонконг и Лос-Анджелес (США);

6. Цюрих, Швейцария;

7. Женева, Швейцария;

8. Сан-Франциско, США;

9. Париж, Франция;

10. Копенгаген, Дания.

Отмечается, что рекордное повышение цен произошло в Москве и Санкт-Петербурге, в то время как столица Украины Киев в этом году не анализировали.

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