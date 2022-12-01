Влияние войны в Украине. Какие города оказались самыми дорогими в 2022 году

Жизнь в мире подорожала на 8% в 2022 году из-за войны Украине. Об этом свидетельствует ежегодный отчет Economist Intelligence Unit (EIU).
Какие города на планете признаны самыми дорогими в этом году, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на CNN.travel.
"Война в Украине, западные санкции против России и политика Китая по борьбе с пандемией вызвали проблемы в цепочке поставок, которые в сочетании с ростом процентных ставок и колебаниями обменного курса привели к кризису стоимости жизни во всем мире", - заявила эксперт EIU Упасана Датт.
По ее словам, средний рост цен в 172 городах, участвовавших в исследовании, является самым сильным за последние 20 лет.
"Рост цен на бензин в городах был особенно сильный, но для горожан дорожают продукты, коммунальные услуги и товары для дома", - отметила она.
Чтобы составить рейтинг, EIU сравнивает более 400 цен на более чем 200 продуктов и услуг в 172 городах.
Список EIU отталкивается от цен в Нью-Йорке, поэтому города с более сильной валютой по отношению к доллару оказываются в рейтинге выше.
Эксперты назвали 10 самых дорогих городов мира для жизни в 2022 году:
1. Нью-Йорк и Сингапур;
3. Тель-Авив, Израиль;
4. Гонконг и Лос-Анджелес (США);
6. Цюрих, Швейцария;
7. Женева, Швейцария;
8. Сан-Франциско, США;
9. Париж, Франция;
10. Копенгаген, Дания.
Отмечается, что рекордное повышение цен произошло в Москве и Санкт-Петербурге, в то время как столица Украины Киев в этом году не анализировали.
Напомним, мы писали, где при покупке недвижимости можно получить вид на жительство.