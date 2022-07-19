Вперше за п'ять років. Росіян потіснили з першого місця за кількістю туристів в Анталії

Туреччину відвідають понад 3 мільйони мандрівників з Німеччини до кінця року

Німецькі туристи вперше за останні п'ять років витіснили російських туристів в турецькій Анталії.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

Цього року знамените курортне місто-курорт прийняло більше мільйона німецьких туристів.

"За перші шість місяців Цього року Анталію відвідали 955 000 німецьких туристів. Станом на перший тиждень липня кількість німецьких туристів перевищила 1 мільйон", — зазначив голова робочої групи з туризму міської ради Анталії Реджеп Явуз.

Це означає, що вперше за п'ять років кількість туристів з Німеччини перевищила кількість туристів з Росії. Раніше саме росіяни раніше становили більшу частину іноземних відвідувачів курорту.

За прогнозами чиновника, регіон відвідають в цілому кілька мільйонів німецьких туристів до кінця року. Він додав, що хоча третина німців вирушають у відпустку в межах своєї країни, стільки ж відвідують країни Середземномор'я.

Фото: Улюблені локації для відпочинку німецьких туристів - країни Середземномор'я (unsplash.com)

"Туреччина, Іспанія, Греція та Італія є найбільш бажаними країнами (для німців - ред.). Сім'ї з дітьми віддають перевагу Туреччині, а молодь – Іспанії. Крім Анталії, німці найбільше люблять Егейське море і Стамбул. Особливо важливу роль у виборі німців відіграє Анталія з її дуже різними варіантами готелів і системою "все включено", — пояснив він вподобання туристів.

Якщо не буде надзвичайної ситуації, пов'язаної з пандемією або іншими факторами, іноземних туристів в Туреччині буде ще більше, припускає Реджеп Явуз.

"У 2022 році Анталія побачить 3 мільйони туристів з Німеччини: вперше після 2015 року, коли регіон прийняв найбільшу кількість німецьких туристів у своїй історії — 2,9 мільйона", — сказав він.

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