Всупереч очікуванням. Курортна країна відкладає відкриття великих міст для туристів

Таїланд поки не відкриється для туристів повною мірою, повідомляє видання Times of India.

Згідно з останніми повідомленнями, Таїланд відкладає плани щодо відкриття Бангкока та деяких інших великих міст для іноземців до листопада. Цей крок був зроблений в результаті того, що показники по вакцинації COVID не досягли поставлених цілей. Про це виданню розповів високопоставлений чиновник, якому відомо про такі плани.

Раніше повідомлялося, що Таїланд планує знову відкрити та прийняти вакцинованих мандрівників без карантину у великих популярних містах, таких як Хуахін, Бангкок, Чіангмай, в жовтні.

У країні заявляли, що це вкрай необхідно для відродження туристичного сектора країни. Разом з тим голова Управління з туризму Таїланду (TAT) Ютасак Супасорн повідомив, що зазначені цільові міста ще не досягли 70-відсоткового рівня вакцинації, тому дійсно було вирішено перенести відкриття на листопад.

Фото: Чіангмай опинився серед міст Таїланду, які не відкриються у жовтні (unsplash.com/cheese-yang)

Тим часом прем'єр-міністр країни Прают Чан-о-ча нещодавно пообіцяв, що вони докладуть усіх зусиль, щоб прискорити вакцинацію.

До теперішнього часу близько 44% жителів Бангкока отримали обидві дози вакцини COVID, і в цілому вдалося вакцинувати 22% людей, що живуть в країні (всього населення Таїланду сьогодні становить близько 72 мільйонів осіб).

Пхукет вже відкритий для мандрівників

Курортний острів Пхукет відкритий ще з 1 липня для тих туристів, які пройшли вакцинацію від COVID. У країні очікують, що так модель так званої "пісочниці Пхукета" дозволить відновити туристичні потоки, оскільки дозволяє вакцинованим іноземцям відвідувати його без карантину.

Негативний тест дозволить туристам вільно пересуватися по острову, а позитивний означає негайну госпіталізацію.

Відзначимо, раніше в популярній курортній країні відреагували на критику після скандальної заяви чиновника.

Також повідомлялося, що В'єтнам відкриває острів Фукок у жовтні.