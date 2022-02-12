Чарівний світ Хаяо Міядзакі: з'явиться масштабний парк за мотивами культових мультфільмів

У Японії відкриють тематичний парк за мотивами культових мультфільмів Хаяо Міядзакі.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Gamingoverdoseplus.com.

Проєкт буде створено японською анімаційною студією Ghibli.

Тематичний парк розташований у місті Нагакут, що за три години їзди поїздом від Токіо. Відкриття заплановане на 1 листопада 2022 року.

Відповідно до проєкту парк складатиметься з п'яти тематичних частин: Пагорб Молодості, Великий склад Гіблі, Село Мононоке, Долина відьом та Ліс Дондоко. Усі інші локації планують добудувати та відкрити восени 2023 року.

Кожна секція поєднується з великим природним ландшафтом парку і відтворює декорації з класичних хітів Хаяо Міядзакі, таких, як "Мій сусід Тоторо", "Лапута: Небесний замок", "Принцеса Мононоке", "Віднесені примарами", "Ходячий замок" та інші.

Анонсуючи відкриття парку, студія Ghibli представила ознайомчий трейлер.

Хаяо Міядзакі — один з найвідоміших у світі японських мультиплікаторів і анімаційних режисерів, автор численної манґи. Випускник політико-економічного факультету університету Ґакусюін.

Співзасновник анімаційної студії Ghibli, з квітня 2005 року по 2014 — її директор. Власник Музею студії Ghibli. Відомий також під псевдонімами Акіцу Сабуро і Терукі Цутому.

Його часто називають азійським Волтом Діснеєм, хоча сам аніматор не любить цього порівняння. В Японії Міядзакі прославився завдяки повнометражним анімаційним шедеврам "Навсікая з Долини Вітрів" (1984), "Небесний замок Лапута" (1986), "Мій сусід Тоторо" (1988). На Заході він став широко відомим після випуску у 1997 році його фільму "Принцеса Мононоке".

У 2003 році твір Міядзакі "Віднесені привидами" отримав премію Оскар за найкращий анімаційний фільм року. Останньою на цей час повнометражною роботою режисера є фільм "Вітер дужчає" (2013).

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