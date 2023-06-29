RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Визовый бан продолжается. Страна ЕС продлила запрет на въезд для россиян

Фото: Рига, Латвия (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Латвия продлила запрет на въезд для граждан России до марта 2024 года.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.

После последних событий в России Латвийская Республика решила продлить запрет на въезд для большинства граждан России до марта следующего года. Такой запрет наложили 19 сентября 2022 года, и срок его действия должен был истечь в эту пятницу, 30 июня.

"В связи с продлением военной агрессии России в Украине, которая все еще представляет угрозу внутренней безопасности Латвии, Кабинет министров принял решение о продлении срока въезда граждан России в Латвию до 4 марта 2024 года", – говорится в сообщении правительства.

Впрочем, есть категории россиян, на которых такой запрет не действует. Среди них те, у кого есть долгосрочные визы.

"Ограничения на въезд продолжат действовать для граждан России, желающих пересечь внешнюю границу ЕС с туристической и развлекательной целью", – уточнили в правительстве.

Вооруженный мятеж вагнеровцев в РФ вызвал озабоченность соседних с Россией стран ЕС, которые поспешили укрепить свои границы из-за опасений, что возможный конфликт в России может повлиять на их внутреннюю безопасность и безопасность ЕС в целом.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс также предупредил, что Латвия не будет предлагать какой-либо прием россиянам, утверждающим, что они участвовали в перевороте, или убегающих из РФ.

Напомним, Латвия прекращает выдавать россиянам гуманитарные или любые другие визы, а также ужесточает охрану границы с РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛатвияЕвросоюзСанкции против России