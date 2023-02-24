Визы не помогут. Почему России не удастся увеличить турпоток из других стран

В России готовятся выдавать 6-месячные визы гражданам 19 стран, которые можно будет получать по упрощенной процедуре. Изменения должны вступить в силу с 1 марта.
Однако такой шаг не повлияет на рост числа иностранных туристов в РФ, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию туроператоров.
Гражданам 19 стран в РФ будут выдавать визы, для которых достаточно будет подтверждения бронирования отеля. Смягчение условий въезда коснется таких стран: Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Филиппины.
При этом эксперты туристического рынка России относятся к нововведению скептически: на рост числа туристов они не повлияют. Главной проблемой для российского туризма остаются западные санкции.
Отмечается, что на турпоток негативно влияет отсутствие прямого авиасообщения с большинством стран и невозможность использовать платежные карты Visa и Mastercard.
"На туризме это нововведение не отразится. Вероятно, оно направлено на облегчение бизнес-поездок, в том числе для торгового обмена. Для повторных туристов шестимесячный срок визы неудобен. Высокий сезон в России проходит летом, а значит, было бы удобно получить визу, например, на два года", – отметил гендиректор одной из туристических компании Артур Мурадян.
Пока представители туроператоров не знают, смогут ли граждане указанных стран получать визы по ваучеру от туристической компании, как это действует для обычных туристических виз.
Количество иностранцев, которые приезжают в РФ, сократилось на 96%. По данным пограничников, иностранный турпоток в 2022 году составил 200 тысяч гостей.
Напомним, мы писали, что российские авиакомпании не могут летать в Китай.
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