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Визы не помогут. Почему России не удастся увеличить турпоток из других стран

Фото: Аэропорт в России (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В России готовятся выдавать 6-месячные визы гражданам 19 стран, которые можно будет получать по упрощенной процедуре. Изменения должны вступить в силу с 1 марта.

Однако такой шаг не повлияет на рост числа иностранных туристов в РФ, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию туроператоров.

Гражданам 19 стран в РФ будут выдавать визы, для которых достаточно будет подтверждения бронирования отеля. Смягчение условий въезда коснется таких стран: Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Филиппины.

При этом эксперты туристического рынка России относятся к нововведению скептически: на рост числа туристов они не повлияют. Главной проблемой для российского туризма остаются западные санкции.

Отмечается, что на турпоток негативно влияет отсутствие прямого авиасообщения с большинством стран и невозможность использовать платежные карты Visa и Mastercard.

"На туризме это нововведение не отразится. Вероятно, оно направлено на облегчение бизнес-поездок, в том числе для торгового обмена. Для повторных туристов шестимесячный срок визы неудобен. Высокий сезон в России проходит летом, а значит, было бы удобно получить визу, например, на два года", – отметил гендиректор одной из туристических компании Артур Мурадян.

Фото: Иностранные туристы не вернутся в Россию (pixabay.com)

Пока представители туроператоров не знают, смогут ли граждане указанных стран получать визы по ваучеру от туристической компании, как это действует для обычных туристических виз.

Количество иностранцев, которые приезжают в РФ, сократилось на 96%. По данным пограничников, иностранный турпоток в 2022 году составил 200 тысяч гостей.

Напомним, мы писали, что российские авиакомпании не могут летать в Китай.

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