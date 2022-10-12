Выплаты в 700 злотых. Как получить помощь новоприбывшим беженцам в Польше
В Польше временное убежище с начала войны получили более миллиона украинцев. Многим из них международные организации выплачивали пособие на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.
Впрочем, программы свернули из-за нехватки средств. Какая новая денежная помощь доступна украинцам в Польше сейчас, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianinpoland.pl.
Сколько платят международные организации беженцам в Польше
С начала полномасштабной войны 24 февраля гражданам Украины в Польше помогали организации ООН, Международный Красный крест, IRC (Международный Комитет Спасения), TERA (Polska Akcja Humanitarna).
Можно было получить 700 злотых ежемесячно для главы семьи и 600 злотых на каждого члена семьи. Основным условием было получения выплат только в одной из перечисленных организаций.
Из-за большого потока беженцев финансовые возможности фондов иссякли и программы помощи приостановили до накопления средств от благотворителей.
Сейчас в Польше есть возможность получить аналогичную денежную поддержку от The Lutheran World Federation (LWF). На нее как раз могут претендовать новоприбывшие беженцы, которым не начисляли подобные выплаты за границей раньше.
Фото: Прибытие украинских беженцев (gettyimages.com)
Это религиозное сообщество лютеранских церквей, насчитывающее 77 миллионов христиан в 99 странах мира. С начала войны федерация помогала беженцам в Польше по разным направлениям.
Как получить выплаты от The Lutheran World Federation?
Чтобы зарегистрироваться на участие в программе финансовой помощи The Lutheran World Federation, нужно выбрать населенный пункт, куда удобно ехать:
- Гданьск +48 794 324 029;
- Бельско-Бяла +48 731 776 735;
- Згеж +48 691 356 977;
- Битом +48 884 720 619.
Затем отправьте смс на телефонный номер одного из центров. В тексте сообщения нужно указать:
- имя и фамилию латиницей;
- польский номер телефона одного из членов семьи (лучше заявителя);
- количество членов семьи, которые находятся в Польше и нуждаются в помощи;
- место жительства в Польше (название города);
- есть ли в семье лица с инвалидностью.
После проверки данных участники получат SMS-сообщение от LWF. В сообщении будет указан адрес, дата и время, когда семья заявителя должна приехать для оформления помощи.
Приехать должны все члены семьи, включая детей. При себе нужно иметь пакет документов: паспорт, Pesel, свидетельство об инвалидности.
Напомним, мы писали, в какие страны украинцы продолжают выезжать во время войны.