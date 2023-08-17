Отдых со скидками. Сколько стоит жилье в Одессе после открытия пляжей

В Одессе с открытием шести пляжей для купания в море растет спрос на жилье. Локации открыли, чтобы украинцы могли отдохуть в "бархатный" сезон.

В частности, на сайте booking уже почти не осталось вариантов бюджетного размещения – по цене до 500 гривен в сутки недоступно уже 97% жилья.

TRAVEL РБК-Украина проверила, к каким ценам готовиться украинцам, которые решат поехать на пляжный отдых в Одессу в этом месяце.

Какие есть варианты жилья по цене до 500 гривен в сутки

Мы проверили стоимость недельного отдыха на двоих в разных вариантах размещения в Одессе на сайте бронирования жилья booking.com на даты 20-27 августа.

Через сервис в городе доступно более трех десятков вариантов размещения по цене до 500 грн в сутки. Впрочем, у моря всего четыре.

Например, мини-гостиница "Одесса Море " в 400 метрах от пляжа Лузановка предлагает номер за 3500 грн в неделю. В номерах есть санузел, но кухня для гостей общая.

Апартаменты "Аркадия" в 1,1 км от пляжа Аркадия и в 2 км от пляжа Чайка предлагают размещение в апартаментах с одной спальней и кухней за 4190 грн за неделю (600 грн/сутки).

Есть и более дешевые варианты и скидки. К примеру, отель Zipper House в 2,3 км от пляжа "Дельфин" предлагает неделю проживания со скидкой 20% – за 2688 грн в семейном номере с кондиционером и санузлом.

Фото: Вид из апартаментов в Одессе (booking.com)

Место в хостелах в номерах на несколько человек в Одессе стоит от 200 гривен в сутки. Гостям предлагаются двухъярусные кровати с ортопедическими матрасами в номерах с кондиционером.

На сайте olx квартиры посуточно предлагаются по цене от 300 грн/сутки. Предложений жилья до 500 грн за ночь – около двухсот.

Сколько стоит самое дорогое жилье в Одессе в августе

На даты с 20 по 27 августа на сайте booking.com уже недоступны 98% номеров в 5-звездочных отелях. Часть из них предлагают существенные скидки, но сутки отдыха все равно будут стоить от 2000 гривен.

Фото: 5* отель в Одессе (booking.com)

К примеру, в 5* отеле "M1 Club Hotel" неделю в номере-стандарт с видом во дворик обойдется в 53900 грн (7700 грн в сутки). Заведение располагает частным пряжем, открытым бассейном и комплексом саун. В стоимость включен завтрак. Номер-стандарт с видом на море обойдется в 81 900 грн за 7 ночей. Следует отметить, что такие же цены были и в июне.

В 5* отеле "NEMO" предлагаются скидки 20%. Неделя отдыха обойдется в 66880 грн (9554 грн в сутки, в июне цены были ниже: 7400-8100 грн в сутки) в номере стандарт с видом на город и включенным завтраком. За вид на море придется доплатить – неделя проживания обойдется в 79360 грн.

В 5* отеле "Atlantic Garden Resort " со спа-центром недельный отпуск в улучшенном двухместном номере можно провести за 19530 грн (2790 грн/сутки, что дешевле, чем в июне). Завтрак включен.

В 5* "Premier Hotel Odesa" с закрытым бассейном предлагается 30% скидки на проживание. При этом следует рассчитывать на сумму в 27 440 грн (3920 грн в сутки) за классический номер с видом на город. В стоимость включен завтрак.

Напомним, мы писали, как начался сезон на открытых пляжах в Одессе.

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