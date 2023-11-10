Восстановление туризма. Сколько налогов принесла туристическая отрасль в этом году

Туризм в Украине продолжает восстанавливаться. В этом году налоги от туристической отрасли уже выросли на 13%.

За три квартала от туристических предприятий в бюджет страны поступило почти 1,5 млрд грн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства развития туризма (ГАРТ).

За 9 месяцев 2023 года представители туристической отрасли Украины уплатили 1 млрд 451 млн 317 тыс. грн налогов. Это на 13% больше, чем за аналогичный период в 2022 году, когда в бюджет поступило 1 млрд 283 млн 180 тыс. грн.

В 2021 году сумма налогов была на 18% больше, чем в 2023 году. Тогда в казну государства от туротрасли поступил 1 млрд 778 млн 924 тыс. грн.

За 9 месяцев 2023 года количество предприятий, занимающихся туристической деятельностью, уменьшилось на 11% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Количество юридических лиц стало меньше на 24%, а физических – на 7%.

По сравнению с 2021 годом, общее сокращение составило 36%. Юридических лиц стало меньше на 51%, а физических – на 30%.

Больше всего поступлений в госбюджет – от гостиниц (63%, 916 млн 648 тыс. грн). В 2022 году заведения размещения уплатили 765 млн 830 тыс. грн., а за тот же период в 2021 году – 1 млрд 31 млн 472 тыс. грн.

За девять месяцев этого года уменьшились налоги от туристических баз и детских лагерей отдыха. От них поступило 106,385 млн грн налога против 110,489 млн грн за 9 месяцев 2022 года. В 2021 году турбазы и детские лагеря уплатили 316,165 млн грн.

Инфографика: Поступления от туризма в 2023 году (предоставлено РБК-Украина)

Между тем более чем вдвое выросли поступления от кемпингов и стоянок для жилых автофургонов по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Налоги составили 2,302 млн грн против 1,407 млн грн. Однако по сравнению с 2021 годом, когда в бюджет было уплачено 2,761 млн грн, налоги от деятельности этих средств размещения снизились.

По словам председателя ГАРТ Марьяны Олеськив, сейчас налоги являются одними из основных показателей эффективности работы туристической отрасли.

"Учитывая, что имеем значительные разбежности между количеством отдыхающих и уплаченными налогами, понимаем – многие средства находятся в тени. И вынесение на голосование проекта нового Закона "О туризме" изменит ситуацию к лучшему. У государства будет точная информация о количестве субъектов туристического хозяйствования и оно сможет сполна осуществлять мониторинг и контроль, с одной стороны, а с другой – помогать и защищать", – подчеркнула глава ГАРТ.

Напомним, мы писали, как украинцы выбирают места для путешествий по стране.

Также мы говорили, что в Украине расширили карту туристических маршрутов.

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