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Восстановление туризма. Пассажиропоток в аэропортах Европы стремительно растет

Четверг 07 декабря 2023 16:43
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Восстановление туризма. Пассажиропоток в аэропортах Европы стремительно растет Фото: Туристы в европейском аэропорту (facebook.com/StockholmSkavstaAirport)
Автор: Ольга Маджумдар

Пассажиропоток в Европе почти полностью восстановился после пандемии Covid-19. В некоторых аэропортах в этом году было даже больше пассажиров, чем в 2019 году.

Где наиболее ощутимое возобновление туризма и какой вид путешествий авиапассажиры совершают чаще, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

По данным Международного совета аэропортов (ACI), пассажиропоток в Европе почти восстановился до уровня, который был до пандемии. Показатели количества авиапассажиров в 2023 году меньше всего на 1,7% от показателей до 2020 года.

В то же время, в октябре 2023 года отмечался рост количества туристов во многих аэропортах Европы на 11,7% по сравнению с октябрем 2022-го.

"Отдых, посещение друзей и родственников и в меньшей степени смешанные путешествия были ключевыми драйверами спроса, расширяя динамику, обычно связанную с пиковыми летними месяцами, на осень. В то же время деловые поездки также способствовали тому, что европейские аэропорты почти вернули объемы, которые были до пандемии", – отметил гендиректор ACI Europe Оливер Янковец.

Пассажиропоток в пяти лучших европейских аэропортах – лондонского Хитроу, Стамбула, Парижа, амстердамского Схипголу и Франкфурта – вырос на 14,6% по сравнению с октябрем 2022 года. Но в среднем это еще на 5% меньше, чем до пандемии.

Но региональные и небольшие аэропорты в октябре продолжали превышать показатели пассажиропотока до пандемии на 9,1%.

Среди стран ЕС заметный рост туризма связан с посещением друзей и родственников. В частности, Исландия зафиксировала рост на 25%, Греция – 21%, Словения – 20% и Португалия – 16%. Также стремительно вырос пассажиропоток в Италии (+8%) и Испании (+8%)

В целом аэропорты, сообщившие о наибольшем росте пассажиропотока по сравнению с уровнем до пандемии, это: Афины, Пальма-де-Майорка, Париж, Лиссабон, Стамбул, Порту, Малага, Неаполь, Катания, Милан, Белград, Тирана, Бургас, Мемминген, Врелле/Липьян, Трапани, Перуджа, Порто-Санто.

В прошлом месяце ACI Europe также обнаружила, что пассажиропоток в европейских аэропортах вырос на 12,1% в третьем квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Напомним, мы писали, что задержки авиарейсов в Европе увеличились в 5 раз по сравнению с прошлыми годами. Пропускная способность воздушного пространства Европы не успевает за спросом.

Также мы писали, что в 2024 году авиакомпания Ryanair запустит в курортный город Дубровник 16 рейсов из европейских стран. Полететь в туристическую локацию можно будет из Германии, Польши, Франции.

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