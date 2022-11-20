Шедевры готики и зимние озера. Гид по самым интересным локациям юга Германии

На юго-западе Германии находится большой лесной район с вечнозелеными деревьями, который называется Шварцвальд – "черный лес" в переводе с немецкого. Расположенный вдоль долины Рейна, лес получил свое название от крон елей, которые здесь широко распространены.

Впечатляющий горный массив в Баден-Вюртемберге растянулся на 6009 квадратных километров. Здесь находится множество небольших городков, архитектурных достопримечательностей и природных локаций, которые можно исследовать в течение недель. На велосипеде, на машине, поезде или пешком.

"Если сказка на ночь должна изображать темный лес с сенью елей, фахверковые дома, разрушенные замки, луга, живописные долины и изысканные водопады, Шварцвальд в Германии превращает этот вымысел в реальность", — пишут в путеводителях об этом регионе.

TRAVEL РБК-Украина расказывает, что можно посмотреть в Шварцвальде и его окрестностях.

Ледниковое озеро Шварцвальда

Одно из самых популярных мест в Европе, особенно для путешествий с детьми, — ледниковое озеро Титизее. Оно расположено примерно в двух часах езды от Страсбурга и в 90 минутах езды от Базеля, пишет издание TheTravel.

Ледниковыми называют озера, возникшие в углублениях поверхностей, связанных с деятельностью ледников. Особенным Титзее делает волшебный цвет, образованный ледником Фельдберг в эпоху плейстоцена.

Летом это идеально место для прогулок, во время которых можно созерцать природу. А зимой замерзшее озеро становится площадкой для катания детей на коньках. Окрестности озера известны тем, что местные мастера делают часы с кукушкой Ground Zero. Есть мастерские и резчиков по дереву – изделия можно купить у самих производителей напрямую. Здесь также здесь в соответствующую погоду доступно катание на лодках.

Фото: Титзее – озеро в южном Шварцвальде (wikipedia.org)

Город Бад-Вильдбад. Спа-центры с 650-летней историей

В городе Бад-Вильдбад в часе езды от Штутгарта — множество троп, пешеходных дорожек и потрясающих видов. Здесь можно часами бродить среди елей в лесу.

Здесь есть маршрут, который ведет к вершине одного высокого дерева, пешеходный подвесной мост, так называемая сказочная тропа и парк горных велосипедов. Это самые известные локации для досуга в городе.

Кроме того, здесь есть трассы для беговых лыж, трассы для прогулок на снегоступах и два горнолыжных подъемника. Город также известен среди путешественников спа-центрами и лечебными центрами, история которых насчитывает уже более 650 лет.

Фото: Бад-Вильдбад, известный как вюртембергский курорт (wikipedia.org, facebook.com/Bad Wildbad Hotel Sonne)

Баден-Баден. Город-курорт с термальными источниками

Город Баден Баден известен еще со времен Римской империи. В нем сочетаются архитектура Прекрасной эпохи и роскошь Старого Света. Благодаря находяшимся там 12 известным термальным источникам, место известно своими спа-центрами и отелями с акцентом на оздоровление.

Здесь можно посетить дом Брамса, когда-то принадлежащий классическому музыканту Иоганнесу Брамсу, знаменитый средневековый замок Хоэнбаден, окруженный захватывающими видами на долину Рейна, район Бадевиертель.

Фото: Баден Баден в разные времена года (wikipedia.org)

Древний королевский замок Гогенцоллерн

История замка Гогенцоллерн, принадлежащего швабскому королевскому дому Гогенцоллернов, насчитывает около 155 лет. В этом замке на вершине холма в окружении Шварцвальда хранятся драгоценности, находятся уникальная коллекция произведений искусства, кинотеатр под открытым небом и собственная пивоварня.

Фото: На территории замка Гогенцоллерн (wikipedia.org)

Фото: Вид со смотровой площадки замка (wikipedia.org)

Часы работы: с 10:00 до 17:30 круглый год.

Ближайшая станция: Хехинген.

Как добраться: на автобусе или такси от вокзала Хехингена. Можно остановиться рядом в доме на колесах, арендовав его всего за 4 евро за ночь.

Фото: Панорама величественного леса около замка Гогенцоллерн (unsplash.com, wikipedia.org)

Фрайбург-им-Брайсгау и Шильтах. Шедевры немецкой архитектуры

Город Фрайбург-им-Брайсгау — один из шедевров готической архитектуры, построенный между 13 и 16 веками. Витражи в проходах и величественные детали архитектуры – изюминки местного замка.

В городе есть много других достопримечательностей, в том числе площадь окружающая Мунстерплац с ее древними зданиями, старый Мартинстор, ворота Святого Мартина, Швабентор 13-го века с настенными росписями и диорамами, церковь Святого Мартина с невероятными интерьерами и монастырями.

Фото: Фрайбург-им-Брайсгау (wikipedia.org)

Шильтах также считается одним из самых красивых городов Шварцвальда, окруженным лесами и расположенным на слиянии трех рек. Благодаря расположению на берегу реки, это идеальный центр Шварцвальда для сплава на воде.

Туристический центр города - треугольная Рыночная площадь, окруженная в основном фахверковыми домами - Фахверк переводится с немецкого как каркасная конструкция. Этот стиль зародился в Германии в XV-ом веке, а затем распространился по всей Европе. Уникальность данного стиля заключается в балках, на которых стоит вся конструкция здания.

Фото: Город Шильтах в Германии (wikipedia.org)

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