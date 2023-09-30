От Швейцарии до Италии. Города в Европе платят тысячи евро новым жителям

Некоторые европейские города с небольшим количеством населения предлагают щедрые денежные стимулы новым жителям. Многие села сталкиваются с уменьшением количества и старением населения, ведь молодые люди переезжают в города.

Некоторые местные органы власти поощряют иностранцев к переезду с помощью денежных выплат, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel.

Альпийские пейзажи в Альбинене, Швейцария

В населенном пункте Альбинен в швейцарских Альпах проживает менее 250 человек. Чтобы восстановить прирост населения, муниципалитет предлагает семьям более 50 000 евро за переезд.

Живописное село расположено на склоне горы в кантоне Вале, в часе езды от знаменитого горнолыжного курорта Вербье.

Взрослые до 45 лет получат 25 000 швейцарских франков (25 300 евро) за переезд, плюс 10 000 швейцарских франков (10 120 евро) на ребенка.

Видео: Пейзажи села Альбинен (youtube.com/Switzerland is Life)

Фото: Село Альбинен в швейцарских Альпах (wikipedia.org)

Опция открыта только для граждан Швейцарии или иностранцев, проживших в Швейцарии достаточно долго, чтобы получить вид на жительство "C".

От людей требуют, чтобы они проживали в доме стоимостью не менее 200 000 швейцарских франков (202 310 евро) и в целом взяли на себя обязательство проживать в Альбинене в течение 10 лет.

Бегство в горы в Понга, Испания

Понга, город и муниципалитет на 600 человек на северо-западе Испании, платит по 2971 евро каждому за переезд. Еще более 2700 евро будут получать за каждого родившегося там ребенка.

Недалеко, в самом сердце Кантабрийских гор, находится популярный среди туристов биосферный заповедник, отнесенный к наследию ЮНЕСКО.

От иностранцев, главным образом британцев, требуется прожить в этой локации не менее пяти лет.

Фото: Понга, Испания (wikipedia.org)

Рубио, Испания

Испанское село Рубиа в Галисии будет платить эмигрантам до 150 евро в месяц за проживание. Такое предложение фокусируется на семьях: местные власти надеются увеличить количество учащихся в местных школах.

Рубиа располагается на северо-западе Испании, в 2,5 часах езды к востоку от Сантьяго-де-Компостела.

Пляжи и села в Калабрии, Италия

В Калабрии, юго-западном регионе Италии, переезд в село на 2000 жителей принесет вам до 28 000 евро. Инициатива направлена на борьбу с депопуляцией.

Желающие подать заявку должны быть младше 40 лет и переехать в регион в течение 90 дней после принятия заявки. Они также должны открыть бизнес или найти работу.

Фото: Калабрия, регион на юго-западе Италии (wikipedia.org)

Жизнь среди оливковых полей в Пресичче-Акварике, Италия

Пресиче-Акварика в регионе Апулия на юге Италии будет платить новым жителям до 30 000 евро. Муниципалитет состоит из двух городов – Пресичче и Акварика-дель-Капо, окруженных оливковыми рощами.

Деньги должны быть направлены на покупку и реконструкцию нежилой недвижимости в этом районе. Таких домов здесь много. За каждого родившегося там ребенка будет предоставлено еще 1000 евро.

Нетронутые пляжи Сардинии, Италия

Итальянский остров Сардиния предлагает новым жителям переехать в регион за 15 000 евро. Многие молодые люди выезжают из сел Сардинии на работу в большие города и другие страны. Локация подойдет для жизни тем, кто не любит шумной толпы и не прочь поселиться в местности вблизи песчаных пляжей.

Для борьбы с оттоком людей власти выделили более 45 миллионов евро. Уверяют, что этого достаточно для покрытия 3000 грантов для переезда новых жителей.

Видео: Сардиния, Италия (youtube.com/)

Деньги нужно использовать на покупку или ремонт дома. Грант не должен превышать половины общей стоимости дома или ремонта. Новые жители должны зарегистрироваться для постоянного проживания в Сардинии в течение 18 месяцев после прибытия.

Есть и другая инициатива: община Оллолай на Сардинии предлагает очень низкую цену аренды для иностранцев, желающих там жить и работать вдали. Пытаясь привлечь иностранцев, им предлагают арендовать жилье всего за 1 евро в месяц.

Удаленный остров в Ирландии

Ирландия предлагает щедрые бонусы желающим переехать на один из отдаленных островов страны. Инициатива является частью политики страны "Наши живые острова" (Our Living Islands): так правительство Ирландии стремится увеличить население отдаленных островов.

В рамках проекта правительство Ирландии выплатит новым жителям отдаленных поселений более 80 тысяч евро. Потенциальным обитателям необходимо приобрести недвижимость на одном из островов. Здание должно быть построено до 1993 года и пустовать не менее двух лет до момента покупки.

Фото: Природа острова Аранмор в Ирландии (facebook.com/Discover Arranmore)

Напомним, Ирландия платит 80 000 евро за переезд на острова. Однако общины на 30 островах, которые не соединены с материком по мостам и отрезаны от цивилизации постоянными приливами.

Еще один уютный итальянский городок платит большую сумму, чтобы к ним переехали.

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