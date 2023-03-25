От фондов и государства. Какие выплаты могут получить переселенцы в Украине

Украинцы, вынужденные бежать от войны в более безопасные регионы страны, могут оформить статус внутренне перемещенного лица, дающего право на ряд льгот.

Travel РБК-Украина рассказывает, какие выплаты могут получить ВПЛ в Украине и куда нужно обращаться.

Как переселенцам оформить помощь от государства

Помощь от государства на проживание внутренне перемещенным лицам предоставляется ежемесячно в размере:

2000 грн на взрослого человека;

3000 грн. на ребенка или человека с инвалидностью.

В Министерстве социальной политики Украины напомнили, что для оформления справки и получения ежемесячного пособия на проживание ВПЛ документы можно подать лично или зарегистрироваться онлайн.

Для подачи заявления нужны документы, удостоверяющие личность и свидетельствующие о регистрации лица в населенном пункте, который был оккупирован или где продолжаются активные боевые действия.

Подать заявление оффлайн можно:

непосредственно в ЦПАУ тойобщины, где находится переселенец;

через управление соцзащиты населения;

через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Такое заявление можно подать онлайн – через приложение "Дия". Для этого необходимо авторизироваться и выбрать услугу "Помощь для ВПЛ". В приложении услуга комплексная: получение справки ВПЛ и выплаты.

Фото: Переселенцы во Львове (УНИАН)

В приложении должна отображаться карта налогоплательщика и один из паспортов:

ID-карта;

или заграничный биометрический паспорт.

Это связано с тем, что личные данные для формирования заявления получают именно из биометрических паспортов. В то же время, чтобы получить справку ВПЛ для ребенка до 14 лет, в приложении одного из родителей должно отображаться свидетельство о рождении ребенка. Нужно поставить отметку о подаче заявления и на детей.

Как получить помощь людям, которые остаются на деоккупированных территориях

Жители освобожденных населенных пунктов могут получить несколько выплат. Размер единовременной помощи для жителей деоккупированных территорий или лиц, вынужденных эвакуироваться, такой:

дети и лица с инвалидностью – 3000 грн;

все остальные категории – 2000 грн.

Эти выплаты люди могут получить на "Укрпочте" – список получателей ОВА передают в Минреинтеграцию. Также через "Укрпочту" выплачивается эта помощь тем, кто эвакуируется. Минреинтеграции получает сведения об эвакуируемых лицах от "Укрзализныци".

Также, согласно информации Минреинтеграции, дополнительные выплаты через "Укрпочту" можно получить от:

Общества Красного Креста Украины – 1200 грн на каждого члена семьи;

Международной организации по миграции (МОМ) – 2200 грн.

Обращаться нужно в органы местного самоуправления или назначенные военные администрации, где формируют списки граждан.

Фото: Переселенцы в Одессе (gettyimages.com)

В Министерстве реинтеграции оккупированных территорий Украины сообщают, что соответствующие выплаты продолжают поступать через "Укрпочту" жителям деоккупированных территорий Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской.

Какие международные организации предоставляют выплаты ВПЛ

В Украине продолжают оказывать помощь внутренне перемещенным лицам и международные фонды. Некоторые организации предоставляют выплаты повторно – особо уязвимым категориям граждан.

Каритас Украина – денежные выплаты 2220 гривен в месяц в ячейках Каритас могут получить люди, которые недавно эвакуировались с территорий, приближенных к зоне активных боевых действий, которые там остаются, и переселенцы при обустройстве на новом месте. Все денежные программы Каритаса Украины можно узнать по номеру 0 800 33 67 34. Оформление заявки возможно только во время личного визита в одну из ячеек организации, но не онлайн.

Фото: Регистрация на помощь в ячейке Каритас (предоставлено РБК-Украина)

УВКБ ООН – денежные выплаты переселенцам и пострадавшим от войны в 10 регионах. Каждый член семьи получает 2200 гривен в течение 3 месяцев. Регистрация в помощь происходит в пунктах БФ "Право на защиту". Уточнить любую информацию о денежной помощи можно в Telegram- канале.

Норвежский совет по делам беженцев в Украине (NRC) – многоцелевую денежную помощь получат ВПЛ и люди, проживающие в районах, пострадавших в результате боевых действий и нуждающиеся в срочной финансовой поддержке для обеспечения основных потребностей. Сумма выплаты – 2200 гривен в течение трех месяцев на члена семьи. Для регистрации через WhatsApp нужно добавить в контакт номер 0 800 609 844 и отправить на него сообщение с текстом "Привет". Дополнительную информацию можно получить по номеру 800 302 007 или ua.info@nrc.no.

ACTED – международная организация оказывает денежную поддержку переселенцам, выехавшим из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей. Сумма – 2200 грн в месяц на человека в течение 3 месяцев. Для регистрации нужно обращаться только по телефонам горячей линии 0800 334 589 и колл-центра 0800 336 936.

Напомним, мы писали, какие льготы могут получить переселенцы в Украине.

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