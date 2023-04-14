От 5000 евро. Какие профессии в Германии лучше всего оплачиваются

Германия привлекает украинских беженцев не только широкой программой помощи от государства, но и возможностью найти хорошо оплачиваемую работу.
В каких сферах деятельности высокие зарплаты и где не нужен диплом, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на телеграм-канал "Германия/Украина/Беженцы".
В Германии можно найти немало профессий с высокой оплатой: это касается и работы для людей с высшим образованием и ручного труда. Хорошим считается доход от 5000 евро в месяц. Такую заработную плату получают:
На зарплату от 7000 евро в месяц могут рассчитывать:
Самыми высокооплачиваемыми сотрудниками являются дипломированные врачи, менеджеры высшего звена и специалисты сферы IT при наличии достаточного профессионального опыта. От 10000 евро получают:
Фото: Работа на автозаводе (gettyimages.com)
Среди тех, кто работает руками, неплохо зарабатывают повара (зарплата около 3900 евро), маляры получают примерно 3900 евро, мясники зарабатывают в среднем 3820 евро, мастера по дереву около 3700 евро.
Всегда требуются сотрудники строительных специальностей. Для украинцев и других иммигрантов можно найти рабочие места с заработком около 2900 евро. Кроме того, хорошо оплачивается даже период стажировки. Например, каменщик-стажер будет получать примерно 1400 евро. Подсобники могут рассчитывать на зарплату 2700 евро, операторы колл-центров – 2300. Экспедиторам, водителям и кладовщикам ежемесячно платят примерно 2100 евро, садовникам – около 1700 евро в месяц.
Напомним, мы писали, где работают в Польше беженцы из Украины.
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