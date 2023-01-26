От 25 евро. Авиакомпания Wizz Air открывает маршруты в Турцию из европейских городов

Венгерский лоукостер Wizz Air запускает рейсы в Турцию. Уже с марта перевозчик откроет 11 маршрутов из европейских городов в популярные турецкие аэропорты.

Авиакомпания уже продает билеты на регулярные рейсы в Стамбул, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Регулярные рейсы в Стамбул запустят из трех стран

В 2023 году Wizz Air будет выполнять регулярные рейсы в новый аэропорт Стамбула из двух аэропортов Лондона, из Будапешта (Венгрия) и Ясс (Румыния).

На сезонной основе лоукостер будет выполнять рейсы в популярные города на юге Турции – Даламан (Эгейское побережье) и Анталия (средиземноморские курорты страны).

При заполнении самолетов на 100% провозные емкости на новых маршрутах в Турцию в 2023 году составят 400 тысяч пассажиров на линиях в Стамбул и 300 тысяч мест – в Анталию.

Стоимость билетов будет стартовать от 25, 40, 50 евро – в зависимости от маршрута.

В настоящее время у Wizz Air есть из Турции только один маршрут – из Анкары в Абу-Даби (ОАЭ).

В предыдущие годы Wizz Air уже выполнял полеты в Турцию, например сезонные чартерные рейсы из Киева в Анталию и регулярные из Будапешта в Стамбул. Последний регулярный рейс в Стамбул лоукостер выполнил 7 лет назад.

Фото: Новый аэропорт Стамбула (gettyimages.com )

Новые маршруты Wizz Air из турецких городов:

Стамбул – Будапешт, ежедневно с 31 марта 2023;

Стамбул – Лондон (аэропорт Гатвик), ежедневно с 28 марта 2023;

Стамбул – Лондон (аэропорт Лутон), ежедневно с 28 марта 2023;

Стамбул – Яссы (Румыния), 3 раза в неделю с 4 апреля 2023;

Даламан – Лондон (аэропорт Гатвик), 4 раза в неделю с 23 мая 2023;

Анталия – Лондон (аэропорт Гатвик), 4 раза в неделю с 26 марта 2023;

Анталия – Бухарест, 3 раза в неделю с 19 мая 2023;

Анталия – Клуж-Напока (Румыния), 2 раза в неделю с 18 мая 2023;

Анталия – Будапешт, 3 раза в неделю с 24 мая 2023;

Анталия – Абу-Даби, 3 раза в неделю с 1 июня 2023;

Анталия – Дебрецен (Венгрия), 2 раза в неделю с 10 июня 2023 года.

Напомним, мы писали, что в главный аэропорт Турции провели скоростное метро.