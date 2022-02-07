Вхід за перепустками: у Франції обмежать відвідування популярних туристичних локацій

Влада Франції вирішила на літо цього року зробити вхід за перепустками на пляж Сужитон у Марселі, повідомляє France24.com.

Таке рішення було ухвалено, щоб захистити природні ландшафти на узбережжі Середземного моря у Франції від руйнувань. Повідомляється, що проєкт буде тестовим. Можливо систему введуть і на інших пляжах.

Перепустки вводять, щоб обмежити кількість відвідувачів пляжу, заявляє влада міста.

З надлишком туристів борються вже не перший рік

Високі скелі та сапфірово-блакитні води на гальковому пляжі Сужитон є головною туристичною пам'яткою національного парку Каланки.

У Франції вже не перший рік борються з надлишком туристів на пляжах: обмежують кількість місць для паркування, забороняють стоянку човнів у бухтах. Щоліта туди все одно приїжджають тисячі людей. Це призводить до серйозних екологічних проблем.

Близько 1500 людей відвідують щодня пляж у високий сезон, що є серйозною екологічною загрозою для ландшафту.

"Існує реальний ризик ерозії для ґрунту та коріння сосен, зокрема, можуть бути оголені та ослаблені. Ми можемо втратити весь ландшафт, якщо нічого не зробимо", — сказав представник парку.

Щоб обмежити кількість відвідувачів до 200 або 300 осіб на день, буде створено безкоштовний сайт онлайн-бронювання. Тестова версія буде доступна вже навесні до повного запуску від 15 липня до 15 серпня.

Фото: У Марселі цього року вхід на пляж за перепустками (elisa-schmidt)

На вході в бухту перевірятимуть перепустки на вхід, а також проводитимуть вибіркові перевірки, що стане першим у своєму роді заходом для французького національного парку.

Чим відома бухта Каланка біля Марселя

Каланка (фр. calanque від окс. calanca — "невелика бухта") — вузька затока, суха долина, утворені спільною дією корозії та нормальної ерозії у вапняках та частково затоплені водою при евстатичному піднятті рівня моря. Нагадують фіорди у Норвегії. Каланки знаходяться в західній частині Середземномор'я, на південному сході Франції, на околицях Марселя, Тулона та на Корсиці.

Каланки Марселя розташовані в дикій гористій прибережній області в курортній зоні, на південний схід від Марселя і є улюбленим місцем активного відпочинку марсельців. Від 2012 року частина масиву між Марселем та Кассісом стала Національним парком.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Іспанії штрафуватимуть туристів за куріння на пляжі.