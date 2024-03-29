Весеннее настроение. Куда поехать в цветочный тур в Украине на уикенд

Весенняя погода вдохновляет на активные путешествия и отдых на природе. Поэтому одними из самых популярных в это время являются путешествия в цветочные локации.

РБК-Украина рассказывает, куда можно поехать любоваться цветением растений, чтобы получить яркие впечатления и сделать волшебные фото весной.

На Закарпатье объявили год цветочного туризма

Закарпатская туристическая организация объявила 2024-й годом цветочного туризма. Это атмосферный и доступный вид отдыха. Кроме того, Закарпатье славится своими уникальными цветочными локациями.

В частности, в конце марта в регионе цветут магнолии (Ужгород), крокусы и первоцветы (Колочава), дерн (Виноградов).

В апреле на Закарпатье во многих местах можно будет любоваться сакурами, покрытыми пышным розовым цветом – в Ужгороде, Мукачево, Хусте, Иршаве, Перечине.

В эти дни в регионе начинают зацветать первые сакуры в Ужгороде и Мукачево. В этом году благодаря ранней весне пик цветения сакур в Закарпатье ожидают уже через неделю.

Фото: Цветение сакур в Ужгороде (gettyimages.com)

Не менее красивое цветение миндаля можно увидеть в Тячеве и Ужгороде. Туристы, посещающие замок Шенборнов рядом с Мукачево, могут порадовать глаз полянами хохлатки.

Полюбоваться цветением нарциссов в Долине нарциссов возле Хуста можно будет в конце апреля и начале мая. Это целый природный массив в Карпатском биосферном заповеднике, где узколистный нарцисс растет на территории 85 га.

Где любоваться весенними цветами в Киеве

У жителей и гостей столицы также есть немало вариантов, где можно провести время в окружении цветов. В частности, в национальном ботсаду имени Н. Н. Гришко и университетском ботсаду имени А. В. Фомина можно любоваться белыми и розовыми магнолиями. В прошлом году первые бутоны начали раскрываться в середине апреля.

Магнолии в Киеве также можно увидеть и в других локациях – например, парках "Наталка" на Оболони, "Межигорье" вблизи столицы.

Фото: Цветение магнолий в Киеве (gettyimages.com)

Аллеи цветущих сакур следует искать в столичном парке "Киото" и национальном ботаническом саду. Также эти деревья цветут в "Межигорье".

Тюльпановые локации следует посещать в апреле-мае. Разными сортами можно любоваться несколько недель. Такие разноцветные поля есть в разных регионах. К примеру, в дендропарке "Добропарк" рядом с Киевом или в дендропарке в Кропивницком, в селе Лужаны в Черновицкой области, в селе Свидники близ Луцка.

Фото: Сирень в ботсаду в Киеве (РБК-Украина)

Также в начале мая во многих городах расцветает сирень. Более 90 видов можно увидеть в столичном ботсаду имени Н. Н. Гришко. Коллекция сирени насчитывает примерно 1500 кустов, которые растут на склонах с видом на Днепр и левый берег города.

Напомним, мы писали, что на Закарпатье началось массовое цветение крокусов. Туристы могут любоваться ими в Колочаве.

Также мы писали, как украинцы относятся к отдыху во время войны. Большинство выбирают спокойный отдых с прогулками.