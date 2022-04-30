Весна за розкладом. У Києві відкриють виставку тюльпанів і нарцисів

Щорічна виставка тюльпанів відкриється всупереч війні - адже підготовка почалася ще на початку лютого, а розквітають вони за розкладом до травня.

Цього року киян запрошують помилуватися квітами із 3 травня в парку "Співоче поле" на території Печерського ландшафтного парку.

"Ми обожнюємо своє місто, своїх людей і улюблений парк Співоче поле. Скоро тут розквітнуть 500 тюльпанів, так що ми вирішили відкрити територію парку для всіх охочих. Крім тюльпанів ви побачите нарциси, іриси, крокуси, мускарі та інші багаторічники", - написали на сторінці парку в Facebook.

Фото: Минулорічна виставка тюльпанів (facebook.com/spivochepole)

Для дітей облаштували зону розваг і поставили батут.

"Співоче поле для мене взагалі казка. Спасибі всім, хто своєю неймовірною працею дає нам такі чудові композиції", - пишуть відвідувачі в коментарях на сторінці парку.

Фото: Підготовку до виставки розпочали до війни (facebook.com/spivochepole)

Вхід на виставку тюльпанів у парку платний.

Вартість квитків: дорослий - 100 гривень, дитячий – 25 гривень.

Зазначається, що частину коштів від продажу квитків переведуть на потреби ЗСУ.

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