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Украинцам в Европе предлагают новый способ сэкономить на жилье: о чем идет речь

Фото: Аренда жилья (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцам в Европе предлагают искать общее жилье вместе с другими украинцами. Такую функцию запустили на платформе EU4UA.org, помогающей украинцам с поселением за границей.

Так можно найти комфортное жилье, стоимость которого можно будет разделить между арендаторами, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на публикацию платформы.

Поскольку жилье в Европе дорогое, а беженцам даже при наличии работы комфортные варианты могут быть не по карману, предлагается арендовать квартиры совместно с другими украинцами. Тем более что бесплатное жилье европейцы предоставляют все реже.

"Можно не только сэкономить средства, но и иметь больший выбор жилья. Общая аренда жилья является нормальной практикой в Европе. Это популярный и практический подход, который помогает экономить и способствует социальному взаимодействию. Колливинг создает возможность для социальных контактов и новых знакомств", – отмечают организаторы платформы.

Фото: Помощь беженцам в Берлине (gettyimages.com)

Чтобы воспользоваться новым функционалом, достаточно создать профиль на сайте, после чего можно будет видеть украинцев, которые ищут также солокаторов по всей Европе.

Напомним, мы писали, что в Германии запустили платформу по поиску жилья для украинцев.

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