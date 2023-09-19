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Украинских беженцев в Ирландии хотят обязать платить за жилье: детали

Фото: Украинские беженцы в Ирландии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинских беженцев в Ирландии могут обязать платить за жилье, которое им предоставили власти. Такое предложение обсуждают в графстве Керри, где трудоустроены 2700 украинцев.

Чиновники просят пересмотреть систему помощи и обеспечить равенство для других уязвимых групп людей, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на independent.ie.

Брать оплату за проживание с работающих украинских беженцев предложил независимый советник из Килларни Мартин Грейди на заседании совета графства. Он отметил, что в стране работают около 15 000 украинских беженцев, а не имеющие работы имеют право на социальную помощь в размере 220 евро в неделю. В то же время беженцы из других стран получают 39 евро в неделю.

"Неоправданно принимать кого-то, кто получает заработную плату за полный рабочий день, не платя ни одного взноса на жилье или коммунальные услуги, которые являются рекордно высокими", – объяснил свою позицию чиновник.

Он добавил, что в прошлом году помощь украинцам стоила 1,3 млрд евро, а в 2023-м ожидается более 2 млрд евро для размещения и предоставления социальных выплат беженцам.

"Я не предлагаю забрать здесь крышу над головой. Но я прошу министра Родерика О'Гормана (министр по делам интеграции – ред.) пересмотреть текущую систему и обеспечить равенство", – сказал Грейди.

Советник рассказал, что знает о беженцах, чьи доходы превышают порог, предусмотренный для социального жилья.

Другие депутаты пока не согласились с идеей оплаты размещения, потому что принятие такого предложения означало бы, что "бежавшие от войны беженцы нежелательны в этой стране". В то же время политики согласны рассмотреть поправки по поводу проверок материального положения и доходов беженцев.

Ирландия предоставила убежище почти 94 тысячам украинцев. Из-за потока беженцев в стране закончилось свободное жилье. До этого значительную часть украинцев бесплатно поселили в отелях.

Ранее сотни украинских беженцев в Ирландии оказались под угрозой выселения, если они не будут оплачивать свое питание в отеле возле Каслбара.

Также мы писали, что более 700 украинских беженцев в Ирландии разместят в палатках.

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Ирландияжилье для переселенцев