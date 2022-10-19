"У многих не хватит средств". Будет ли новая волна беженцев из Украины в Европу

Украинцев предупреждают, что предстоящий отопительный сезон будет самым тяжелым за все годы. Пессимизма добавляют разрушения энергетической инфраструктуры в результате обстрелов.

Стоит ли Европе ожидать новую волну беженцев на фоне сложной зимы, TRAVEL РБК-Украина рассказал руководитель Украинского центра международного партнерства и организатор форума волонтеров "Взаимодействие без границ" Анатолий Полковников.

"Все, кто был готов и имел возможность - эвакуировались в Европу"

Наблюдая за ситуацией, можно сделать выводы, что если и будет увеличение потока беженцев на фоне зимы, то это будет не такая большая волна, как в феврале и марте, говорит специалист. Для этого есть несколько предпосылок:

"Люди, которые были готовы и имели такую возможность, уже эвакуировались в Европу. Эвакуация нуждается в значительных материальных ресурсах, а в стране - ухудшение финансовой ситуации, у многих просто не хватит на это средств, а общественные организации и волонтеры истощены".

Он приводит пример, что эвакуация из оккупированных Бердянска и Херсона стоит от 6 тысяч гривен на одного человека у частных перевозчиков, при этом себестоимость такой деятельности для волонтеров до 2 тысяч гривен.

"Это расходы на топливо, поддержание рабочего состояния авто и покрытие расходов на оплату рабочего времени водителя, некоторые поездки могут занимать до недели, но средства на это находить благотворителям с каждым днем все сложнее", - отмечает Анатолий Полковников.

Фото: Переселенцы во Львове (УНИАН)

Вторая причина, почему люди меньше выезжают за границу - многие уже адаптировались к условиям военного положения и лишился шока первых дней войны, объясняет он.

"Сейчас наблюдается стабильный поток возвращающихся из эмиграции людей, хотя, как показывают события последних дней, риски еще очень высоки, я не советовал бы этого делать", - отмечает эксперт.

Украинцы переселяются недалеко в пределах страны

В то же время, сейчас сохраняется стабильное движение переселенцев в пределах Украины.

"Некоторые возвращаются в деоккупированные регионы и в города, где более или менее стабилизировалась ситуация, такие как Харьков и Киев. Некоторые семьи пытаются покинуть опасные города и уехать на небольшое, но безопасное расстояние, чтобы можно было быстро вернуться домой", – отмечает Анатолий Полковников.

Так, харьковчане временно переезжают в Полтаву, а жители Запорожья из центральных районов - в частные дома и дачи, где более безопасно и есть возможность обеспечить автономное отопление и водоснабжение.

Фото: Переселенцы в Запорожье (gettyimages.com)

По словам специалиста, в гуманитарном секторе сохранились все проблемы первых дней войны, хотя сейчас они ощущаются не так остро. Это и отсутствие гуманитарных коридоров, и дефицит жилья в безопасных регионах, и его стоимость, и отсутствие вакансий, сложности с медицинским и юридическим обслуживанием на местах.

"Стоимость аренды жилья в безопасных регионах сейчас превышает среднюю зарплату на свободных вакансиях. Поэтому создание мест временного проживания и новых рабочих мест еще долго будет актуальным вопросом. Тем более, что нам стоит заботиться о том, чтобы наши граждане оставались в Украине и поддерживали экономику, создавая внутренний валовой продукт", – объясняет он.

За рубежом готовы потратить 10 тысяч евро на адаптацию беженца

Между тем страны Европы заинтересованы в активных и продуктивных беженцах из Украины. Поэтому программы поддержки переселенцев строятся таким образом, чтобы оставить в Европе специалистов и трудолюбивых людей, создавая для них соответствующие условия.

"Согласно предварительным финансовым расчетам, некоторым странам выгодна даже инвестиция в 10 тысяч евро на адаптацию и создание условий для одного беженца, который готов работать и платить налоги. Эти средства вернутся в бюджет за 3-4 года в виде налогов. Поэтому за рубежом активно финансируются программы по изучению языков и производственной переквалификации", – говорит Анатолий Полковников.

Фото: Трудоустройство украинцев в Германии (gettyimages.com)

Поэтому в Украину будут возвращаться только те, кто рассчитывал жить за счет дотаций и благотворительной помощи, предполагает эксперт.

"Для примера, чтобы оставить одного переселенца в Украине и создать для него место временного пребывания и рабочее место, нужно 1-2 тысячи евро", - отмечает он.

Напомним, мы писали, как переселенцам стать в очередь на жилье.