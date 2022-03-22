Туреччина може надати притулок українським художникам, вченим і спортсменам на тлі вторгнення Росії

Туреччина може надати притулок українським художникам, науковцям та спортсменам, які рятуються від війни Росії проти України, заявив головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Омбудсмен сказав, що з початку російського вторгнення в Україну понад 3,3 мільйона українців покинули свою країну, і майже 50 тисяч з них прибули до Туреччини.

За його словами, біженцями в Туреччині стали не тільки українці, а й громадяни Росії. За його оцінками, близько 14 000 росіян виїхали зі своєї країни до Туреччини протягом трьох тижнів.

Туреччина звернулася до омбудсменів західних країн з проханням допомоги Анкарі під час хвилі прибуттів українців, повідомив Малкоч.

Відповідаючи на питання, Чи буде Туреччина давати притулок в країні українським художникам, вченим і спортсменам, постраждалим від війни, він сказав, що Анкара підняла це питання в листі, адресованому омбудсменам інших країн.

"Якщо ми отримаємо позитивну відповідь, то наші фахівці виїдуть в регіон і проведуть переговори з цього питання", — додав він.

Турецький омбудсмен Малкоч підкреслив, що у Туреччини є великий досвід вирішення проблеми біженців. Але у таких країн, як Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина та Молдова, які зіткнулися з хвилею переміщених осіб з України, такого досвіду немає.

"Ми маємо разом подбати про цю гуманітарну кризу", - сказав він.

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