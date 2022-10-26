Турпоток упал до нуля. Россияне полностью отказываются от отдыха в Крыму

Туристический сезон в оккупированном Крыму в 2022 году не задался – отдыхающих было в 2 раза меньше, чем в 2021 году. В октябре туристы прочти не бронировали путевки на полуостров, а на ноябрь заявок от туристов – ноль.

Что происходит с туризмом в Крыму, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на российские СМИ.

По данным российских чиновников, в 2022 году в Крыму побывали более 5 миллионов туристов. При этом до войны в 2021 году отдыхающих было в два раза больше - 9,5 млн человек. Однако, по мнению украинских экспертов, российская статистика в 2021 году была завышена в 2-3 раза.

Поскольку самолеты в этом году в Крым не летают, 83% российских туристов приехали машинами или автобусами по крымскому мосту, который пострадал от взрыва 8 октября. Остальные отдыхающие прибывали на поездах.

Осенью на полуострове начался резкий отток туристов, отметила представительница комитета по туризму Госдумы Татьяна Лобач. Желание отдыхать у россиян пропало после объявление в Крыму высокого уровня террористической опасности.

"Уровень бронирования на сентябрь составил 25%, октябрь – 5%, ноябрь – 0%. Динамика бронирований в республике Крым по объективным причинам по сравнению с прошлым годом, по оценке средств размещения, не такая активная", - отметила чиновница.

Фото: Замок "Ласточкино гнездо" в Крыму (pixabay.com)

По ее словам, средний процент бронирований мест в гостиницах до резкого оттока составлял 35%.

В этом году для поощрения туристов в Крым отели и базы отдыха предлагали скидки в 50-60%, но это привлекло меньше половины отдыхающих. Летом заполненость гостиниц не превышала 40% мест.

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